@Albert_Rivera se ha reunido con el Presidente Mariano Rajoy en @desdelamoncloa para analizar la situación de Cataluña y exigir que se defienda la democracia y se cumpla la Constitución. pic.twitter.com/8cklopRZ1Q — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 17 de mayo de 2018

Me he reunido en Moncloa con el presidente del Gobierno para abordar el desafío separatista. Los demócratas tenemos la obligación de actuar para garantizar la aplicación de la Constitución en Cataluña y proteger los derechos de todos los catalanes. pic.twitter.com/dVAW0FDMEC — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 17 de mayo de 2018

Esta fue la esencia del mensaje que trasladó este jueves el líder de Ciudadanos al presidente del Gobierno en la reunión que mantuvieron en el Palacio de la Moncloa tras la investidura de Quim Torra como presidente de la Generalitat. Tras un encuentro de poco más de una hora, Albert Rivera no se se movió del guión que había venido marcando en los últimos días. A saber: no se puede dejar de actuar en Cataluña por la nueva coyuntura y esto pasa por mantener vivo el artículo 155 de la Constitución.tras la toma de posesión de un nuevo Govern, pero que ello no es obstáculo para "extender" la aplicación de la intervención de la autonomía.Rivera llegaba al encuentro en un momento en el que las relaciones entre PP y Ciudadanos están bastante tensas, precisamente a cuenta de la situación en Cataluña. En la formación naranja creen que Rajoy y los suyos están relajando sus posiciones para que el PNV, que pone como condición el levantamiento del 155, dé su visto bueno a los Presupuestos Generales del Estado.defendió Rivera contestando a las últimas declaraciones de Rajoy en las que apuntaba que el Gobierno estará vigilante, pero el Ejecutivo ha de estar a los hechos más que a las palabras.En este contexto, Rivera sostuvo que es el Gobierno el que tiene la última palabra. Pero que si se extiende la aplicación de Cs, tal y como demandan en el partido naranja, Rajoy contará con su apoyo tal y como ha ocurrido en la investidura y en losen vigor.Si el Gobierno actúa, dijo, tendrá "el apoyo sin fisuras" de Ciudadanos. "Es momento de actuar y no de mirar hacia otro lado", insistió, antes de avanzar que pedirán en el Parlamento catalán que se retire el sueldo a los que no acudan a sede parlamentaria.A ojos de Rivera, son cuatro los frentes en los que debe actuar ese nuevo 155 que demandan. Así, propone más control en las cuentas públicas más allá del Fondo de Liquidez Automómica (FLA), seguridad ciudadana, medios de comunicación públicos y política exterior."Como somos mayoría de catalanes, como hemos ganado las elecciones en Cataluña, queremos que el pueblo español, el Congreso y el Senado apoyen a todos los catalanes que quieren seguir siendo españoles", añadió el líder de Ciudadanos.