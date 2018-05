Directo | Torra toma posesión este jueves en un acto "sobrio" y sin invitados

info Libre

El #president electe de la Generalitat, @QuimTorraiPla, prendrà possessió del càrrec aquest matí, a les 11.30 hores, al Saló Verge de Montserrat del #Palau — Govern. Generalitat (@govern) 17 de mayo de 2018

@sanchezcastejon Vamos a presentar en el Congreso una iniciativa legislativa para regular la elección de cargos electos. Que se acate la Constitución y se respete al Jefe del Estado. #CaféPedroSánchez — PSOE (@PSOE) 17 de mayo de 2018

El recién investido president de la Generalitat,, tomará posesión a las 11.30 horas de este jueves en el Palau de la Generalitat. Según pidió el propio Torra este miércoles, el acto no tendrá invitados . Quiere, de este modo,por tener a miembros del anterior Govern en la cárcel y en el extranjero. Además, usará la misma fórmula para tomar posesión que la que utilizó Puigdemont, que fue "cumplir lealmente las obligaciones del cargo de presidente de la Generalitat conrepresentado por el Parlament".En este sentido, y si no hay cambios de última hora, el acto. Según informan desde la Moncloa, el Gobierno no asistirá a la toma de posesión de Torra "porque desde la Generalitat se le ha intentado imponer el nivel de la delegación gubernamental, cosa que no se ha aceptado". El Ejecutivo considera, además, que el modelo de acto organizado por la Generalitat, añaden desde Presidencia del Gobierno.Sigue enla última hora sobre la actualidad de este jueves en Cataluña:Quim Torrade este jueves en un acto en el Saló Verge de Montserrat del Palau de la Generalitat, según ha informado el Govern en un comunicado.El president de la Generalitat,para tomar posesión del cargo. El nuevo president ha entrado en coche por la puerta principal a las 10.14 horas.El secretario general de Ciudadanos,, considera que esque el Gobierno no acuda, como ha anunciado, a la toma de posesión del nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Torra.a la toma de posesión de Quim Torra como president de la Generalitat prevista para este jueves por entender que desde la Generalitat se le ha intentado "imponer el nivel de la delegación gubernamental", algo que no se ha aceptado. [Ampliación] Los Mossos d'Esquadrade la provincia de Girona por no ir a declarar tras haber sido citados por presuntos desórdenes públicos durante la huelga del 8 de noviembre, según ha informado la policía catalana a Europa PressEl presidente de la Generalitat de Cataluña,, ha denunciado este jueves, día de su toma de posesión, que alguien ha intentadoy que es posible que en ella aparezcan mensajes escritos por terceros.Elquiere obligar por ley a que los altos cargos que tomen posesión, entre ellos los presidentes autonómicos, tengan que, según ha anunciado este jueves el líder del partido, Pedro Sánchez. [Ampliación]