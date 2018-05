Pedro Sánchez propone regular por ley la toma de posesión de los altos cargos para obligarles a acatar la Constitución

Sánchez: "Lo que se está viendo es un pulso a la Constitución y debemos reflexionar cómo regulamos los nombramientos" ► https://t.co/3E44G88Cu4 — Espejo Público (@EspejoPublico) May 17, 2018

El PSOE quiere obligar por ley a que los altos cargos que tomen posesión, entre ellos los presidentes autonómicos,cuanto tomen posesión, según ha anunciado este jueves el líder del partido, Pedro Sánchez.Como hiciera el miércoles con su propuesta para actualizar el Código Penal con el fin de adecuar a los tiempos de hoy el delito de rebelión, Sánchez se ha mostrado abierto a apoyar unade los altos cargos que presente el Gobierno, a elaborarla de forma conjunta con el Ejecutivo o, si el PP no quisiera llevar la iniciativa, a que fuera el PSOE el que la llevara al Congreso de los Diputados.En declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press, Sánchez ha precisado que esta nueva propuesta no la compartió con el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, en su entrevista del martes pasado porque entonces no sabía cómo se iba a desarrollar la toma de posesión del nuevo presidente de la Generalitat, Quim Torra , queen el acto.