El PP se lanza en tromba contra Iglesias y Montero: "Si compra uno del PP, especulación; si es uno de Podemos, es proyecto de vida"

"Presos de sus propias palabras"

"Populismo incoherente"

Un planteamiento "reaccionario"

El coordinador general del PP,, criticó este viernes la, por reprochar al exministro de Economía la adquisición de un ático de valor similar a la vivienda que él compró con su pareja: "Si uno del PP compra una cosa es para especular, y si lo hace uno de Podemos, es para un proyecto de futuro".En declaraciones en Telecinco recogidas por Europa Press, recalcó quey que la compra del chalé de Iglesias y la portavoz parlamentaria de Podemos, Irene Montero, en la sierra de Guadarrama para "iniciar un proyecto de futuro para sus hijos, muestra incoherencia" porque había criticado a De Guindos anteriormente la adquisición de un inmueble para "especular".En este sentido, Maillo explicó que todo el mundo "tiene derecho a vivir bien y a gastarse el dinero que gana en lo que quiera" e ironizó con la compra del chalé de Iglesias y Montero, de la que aseguró que significa queEn el mismo sentido se pronunció el portavoz del Grupo Popular,, que pidió "coherencia" a Iglesias, reprochándole que en su día cuestionara a Luis De Guindos. ", que critica los chalés cuando son de los demás", señaló.En rueda de prensa en el Congreso, Hernando indicó que la compra de una vivienda por parte de un político, pero recordó que algunos como Pablo Iglesias dieron relevancia a estos asuntos en el pasado cuando criticaron a De Guindos asegurando que no podía ser ministro habiéndose comprado un ático de 600.000 euros. "Algunos critican el desembolso para una vivienda", comentó.También aprovechó para recordar a Pablo Iglesias e Irene Montero la obligación decomo la compra de una vivienda y una hipoteca de 540.000 euros. Y extendió el aviso a otros diputados y senadores que hayan cambiado su situación patrimonial. "En este Parlamento estamos sometidos al control y la adquisición de vivienda es un desembolso importante que implica un cambio. Y lo hago como recordatorio para todos porque", dejó caer, sin citar nombres.Por su parte, la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP,, ironizó sobre la compra del chalé por parte de los líderes de Podemos:, ironizó. "El tiempo está siendo una cura de humildad para algunos líderes de Podemos que querían sentar cátedra moral y señalarnos a algunos en nuestra vida privada", señaló Levy en una entrevista en TVE recogida por Europa Press. La dirigente conservadora planteó que quizá tras la compra de este chalé, estos responsables políticos de Podemos ya no harían ese tipo de críticas a los demás "con tanta ligereza".La vicesecretaria general federal del PSOE,, también se manifestó al respecto de la compra del chalé este viernes y señaló que Iglesias y Montero "han sido presos de sus propias palabras". "Han puesto tan alto esa superioridad moral con la que intentaban arrojar al resto de partidos políticos o de líderes políticos del país, que ahora mismo han sido", apuntilló en declaraciones a los medios antes de participar en un desayuno informativo en Las Palmas de Gran Canaria.Lastra ha bromeó al ser preguntada por el chalé de Iglesias y Montero, afirmando que ella tiene "un pisito pequeñito en Oviedo, a las afueras", para agregar que lo que se ha producido esEn este sentido, expuso que los partidos políticos están "precisamente perdiendo credibilidad" por los "problemas de coherencia de los líderes", algo que incidió es lo que "le ha pasado a Irene Montero y a Pablo Iglesias". Por ello, consideró que la militancia de Podemos "no lo entiende como tampoco lo entiende el resto de la sociedad".De todos modos, señaló que, si bien aprovechó para apuntillar que "es cierto que Podemos ha puesto un límite al salario de sus diputados pero, sin embargo, se niegan a la dedicación exclusiva de los diputados, quizás ahora la ciudadanía se explique por qué; mientras el PSOE se quedó solo defendiendo que los diputados tenían que dedicarse exclusivamente a la política, Podemos votó en contra de esto".También fue duro el secretario general de Ciudadanos,, que afirmó que la compra del chalé demuestra eldel discurso de Podemos. "Queda demostrada la incoherencia de aquellos que quieren llevar discursos populistas al extremo y que critican cosas normales cuando las hacen otros. Esos discursos populistas incoherentes se caen a la mínima en que se intenta actuar con normalidad", señaló.En una entrevista con RNE recogida por Europa Press, Villegas incidió en que en Ciudadanos" más allá de señalar "la incoherencia de un discurso que a la mínima que rascas se cae como un castillo de arena". Preguntado por la casa que también habría adquirido recientemente el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, Villegas negó su autenticidad. "Hay alguna noticia falsa, pero, que tampoco hubiera pasado nada porque se hubiera comprado una casa, pero está de alquiler", comentó.El propiotambién criticó este viernes el "populismo" de Podemos por "decir", al ser preguntado por la compra del chalé de Iglesias y Montero. En un desayuno informativo organizado por el diario Ideal, el presidente de Cs señaló que él no es "populista como ellos" y, por tanto, no va a criticar "nunca" que "nadie con su dinero compre lo que le parece".Así, añadió que Podemos ha apostado, "durante años, a criticar y señalar" por "hacer lo que ellos han hecho ahora" como algo de "ricos y especuladores". Y recordó que "hasta se inventaron" que compró una propiedad de un millón de euros, afirmando que espera que, ", y que apoyen la ley propuesta por Ciudadanos para proteger a los propietarios inmobiliarios de ocupaciones.Como respuesta, el secretario de Organización de Podemos,, manifestó este viernes que veen los que tachan de "incoherente" la compra del chalé de Iglesias y Montero.En declaraciones en Los Desayunos de TVE recogidas por Europa Press, recalcó que la crítica generada en torno a la adquisición de la vivienda de Iglesias y Montero se "caricaturiza" een España."Lo que veo en estos días son planteamientos que, que tiene que haber mejores servicios públicos, que no se puede dejar a nadie tirado y que tenemos que ir a una España en la que todo el mundo pueda tener buenas viviendas", destacó Echenique.Al igual que Iglesias, el secretario morado criticó en su momento la adquisición de un ático del exministro de Economía en 2012 para "especular", pero considera que la comparación con la compra de la vivienda del líder de su formación y Montero,