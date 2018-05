Malestar en los foros de Podemos por las explicaciones de Iglesias y Montero por la compra de su casa

"Incoherencia" y "error político"

Peticiones de dimisión

La compra por parte del líder de Podemos,, y su pareja y portavoz parlamentaria,, de un chalé de más de 600.000 euros en la sierra madrileña ha generadodel partido, que algunos militantes han hecho público en las redes sociales, mostrando su "decepción" por la decisión de los dirigentes de la formación morada.Así se plasma en comentarios, recogidos por Europa Press, que usuarios del foro Plaza Podemos, que se identifican como militantes del partido, han publicado en el que es el espacio de debate online por excelencia de las bases de Podemos, como reacción a las explicaciones ofrecidas por Iglesias y Montero este jueves para justificar la compra de la citada vivienda.Podemos puso en marcha este foro en sus inicios para facilitar laen los debates políticos y organizativos y, cuatro años después, sigue siendo usado por sus militantes para compartir opiniones, contenidos del partido y noticias relacionadas con su actividad.En esta línea, los administradores de este foro publicaron este jueves la carta que Iglesias y Montero escribieron a sus bases para explicar su decisión de comprarse una casa en Galapagar (Madrid), con una, que pagarán en 30 años con cuotas de más de 1.600 euros al mes.En dicho escrito, los máximos dirigentes del partido explican que han decidido mudarse a comprarse esa vivienda para "poder cuidar" a los hijos que esperan, en "una casa en el campo", y porque se la pueden permitir, gracias a sus ahorros, sus sueldos y las "herencias" que esperan recibir.La publicación del comunicado conjunto ya acumula, tanto positivos como negativos, aunque algunos de los más conservadores —los que han recibido más puntos de los usuarios que participan en el chat— pertenecen a personas que se identifican como militantes o votantes del partido y que se muestran críticos con esta situación."No puedo estar de acuerdo en absoluto con el planteamiento. Lo considero", asegura un usuario que acumula en su perfil miles de comentarios en el foro de temas relacionados con el partido morado, en los que habla en primera persona, como simpatizante del mismo."Vamos a ver, los que criticamos esta operación, somos, precisamente, los que amamos a Podemos y tenemos muchas esperanzas puestas en esta formación. Otra cosa es amar a los líderes sin ninguna capacidad de crítica.", asegura este usuario en otro comentario, recogido por Europa Press.Otra persona, que se presenta como "militante", asegura que le hubiera gustando que los líderes de Podemos siguieran el. "Hasta ahora os he defendido. A partir de ahora no. Y lo siento de veras. Seguiré por ahora en Podemos desde la militancia critica y sobre todo apoyando con mi esfuerzo a los colectivos feministas y de jubilados en los que creo", añade.Algunos de los participantes llegan incluso a pedir laen sus comentarios. "¡Qué decepción! No porque os compréis una casa de 600.000 euros, sino por lo incoherente que resulta después de haber oído vuestros discursos, sobre todo a ti Pablo. Creo que ya no sois dignos de representarnos, lo siento", afirma un usuario que, de hecho, en otro de sus comentarios se declara pablista.Por su parte, los que defienden la decisión de Iglesias y Montero de hacer esta inversión aseguran, entre otras cosas, que se trata de suy también justifican la compra esgrimiendo las fuertes subidas que están sufriendo los precios de los alquileres.. Enhorabuena y suerte en vuestro proyecto vital", afirma otro participante del foro. "Ruego no perdamos más tiempo en este tema tan personal, si lo quieren hacer los que lo utilizan para tapar sus vergüenzas allá ellos, pero nosotros no. Centrémonos en los verdaderos problemas del país que va de mal en peor", asegura otro.