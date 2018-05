Cs lanza la plataforma civil España Ciudadana para recuperar "el orgullo de sentirse español"

Héroes anónimos y conocidos

Valls, contra el independentismo que divide

Superar la etapa de los cenizos y de los apalancados

Ciudadanos ha lanzado este domingo en Madrid la plataforma civil España Ciudadana , que nace con el objetivo de que construir "un nuevo proyecto común" que, fomentar la unión en la diversidad y defender un país de ciudadanos libres e iguales, informa Europa Press."Vamos a por la España que viene, la España optimista, que no pide perdón, la España sin complejos,, que quiere liderar el mundo", proclamó el presidente de Cs, Albert Rivera , en el acto de presentación.Ante unas 1.800 personas congregadas en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid que ondeaban banderas de España y de la Unión Europea, Rivera apostó por una España "que suma y no resta, que o divide, sino que une", y compuesta por "ciudadanos libres e iguales".Por eso, animó a todo el mundo a unirse a esta nueva plataforma donde, según dijo,. "La única condición es querer lo mejor para tu país, tener talento y ser generoso", aseguró.Rivera explicó que la intención de Cs es ", a héroes anónimos y conocidos", a los trabajadores, pensionistas, autónomos, científicos, profesores, profesionales sanitarios, miembros de las fuerzas de seguridad, etc.En representación de esos ciudadanos, en el acto contaron su historia personal una periodista agradecida a la sanidad pública y a sus profesionales por haberle curado de una leucemia y un profesor y científico cubano que trabaja en la Universidad Complutense de Madrid investigando el cáncer y que se siente acogido e integrado en España.También intervinieron rostros conocidos, como el periodista madrileño, que recordó la unión de los españoles contra el terrorismo de ETA; el exjugador de waterpolo y medallista olímpicoAguado, que reivindicó los valores de superación y generosidad; y la cantante, que volvió a cantar su versión del himno de España Aunque no estuvo presente, también habló en el acto el ex primer ministro de Francia Manuel Valls , que envió un vídeo para señalar que los españolesy de sus esfuerzos a favor "del progreso y de la unidad de España".Frente a un movimiento independentista en Cataluña que "lleva racismo y rechazo del resto de España"y que "divide" a la sociedad, Valls considera que la plataforma España Ciudadana es una forma de defenderpor el cual uno pueda estar orgulloso de su ciudad o su tierra y, al mismo tiempo, de pertenecer a España y a Europa.En el mismo sentido, Rivera afirmó que "los adversarios no son los que están a la izquierda o a la derecha, sino los que quieren destruir este país". "Los políticos irresponsables que quieren dividirnos y hacer que nuestros familiares sean extranjeros en su propio país", añadió, animando a quienes se sumen a la plataforma aPara promover ese orgullo nacional, el presidente de Ciudadanos abogó por hablar de lo que los españoles han conseguido juntos y del futuro, y. "No tenemos por qué volver a pedir perdón por nuestro pasado, somos un país democrático y avanzado", manifestó"Ser diversos nos enriquece y estar unidos nos hace más fuertes", subrayó,y de las diferentes lenguas que se hablan en España.Por último, el líder de la formación naranja expresó su deseo de que los políticos y representantes públicos, porque cree que lo que hace falta en España es "ilusión y ganas" para "recuperar la autoestima" y ser un país "moderno y sin complejos".En este contexto, defendió que hay que "superar la etapa de los cenizos y de los catastróficos, pero también la de los apalancados", para empezar a "actuar y movilizar a la sociedad".La plataforma cuenta con un manifiesto que se puede firmar para formar parte de esta iniciativa.