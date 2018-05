Torra mantiene la toma de posesión de los consellers y exige explicaciones al Gobierno para no publicar su nombramiento

.@QuimTorraiPla: "Si no publiquen els nomenaments al DOGC ens obligaran a prendre mesures legals contra l’Estat." — El món a RAC1 (@elmonarac1) 22 de mayo de 2018

El PSOE ve "jurídicamente correcta" la decisión del Gobierno

El PDeCAT lo ve "ilegal"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra , aseguró este martes quede su Govern para este miércoles a la espera deen el Diari Oficial de la Generalitat (Dogc).En una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, el president explicó que el secretario del Govern, Víctor Cullell, remitió este mismo martespidiendo qué motivación ven para no publicar el nombramiento del nuevo Ejecutivo catalán porque incluye a exconsellers encarcelados y en el extranjero:"Estado español: Quiere hacer el favor de publicar el decreto de nombramiento, que está obligado a ello", aseveró, al entender que la publicación es un acto debido, es decir, que"Esperamos la respuesta hoy del Gobierno del Estado de en qué creen que se pueden basar para no publicar un decreto de nombramiento", insistió Torra, que aseguró que Jordi Turull, Josep Rull, Toni Comín y Lluís Puigen las que fueron designados pese a su situación.Defendió que todos ellos mantienen sus derechos civiles y que Turull y Rull –a los que visitó el lunes– están: "¿Cómo puede ser que demos por entendido que una persona que se pudo presentar a unas elecciones con total tranquilidad ahora no pueda ser conseller?", planteó.Es por ello que "ahora mismo"cuyo nombramiento pueda verse impedido, y pidió actuar paso a paso en función de los acontecimientos.Ante esta situación, avanzó que el Govern enviará a los jefes de Gobierno de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio (Efta, por sus siglas en inglés) pidiéndolesLa portavoz parlamentaria del PSOE,, considerade los consellers catalanes presos, Jordi Turull y Josep Rull, y de los huidos de la Justicia, Toni Comín y Lluís Puig, teniendo en cuenta que se mantiene el artículo 155 de la Constitución en Cataluña."En concordancia con las propias normas que regulan la Generalitat de Cataluña y en aplicación del 155, jurídicamente es correcta la no publicación de los consellers en el Diari Oficial de la Generalitat", manifestó Robles en los pasillos del Congreso.Preguntada por el hecho de que expertos juristas apuntan que no se puede prohibir ser consellers a personas que no están inhabilitadas, la dirigente socialista indicó que todas las opiniones son "respetables", pero insistió que enlo que el Gobierno de Mariano Rajoy está haciendo.En una reciente entrevista con el diario La Razón, el secretario general del PSOE,de incorporar a su gabinete a consellers presos o huidos y avanzó quePor su parte, elsubrayó este martes que es "ilegal" que el Gobierno de Mariano Rajoy haya decidido no publicar los nombramientos de los consellers. Así lo puso de manifiesto el portavoz de Presupuestos del PDeCAT en el Congreso,, quien señaló que el nombramientos de los consellers por parte del nuevo president de la Generalitat,y, por tanto, el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, "tiene la obligación de publicarlo".Preguntado, en los pasillos del Congreso, hasta dónde están dispuestos a llegar con la impugnación de la nueva estructura del Ejecutivo catalán, Bel apuntó que, con independencia de que esos consellers presos y huidos acaban siendo sustituidos,. "No vamos a permitir que se mantenga el 155", advirtió.