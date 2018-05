Valtonyc se convierte en el primer músico fugado de la Justicia por las letras de sus canciones

Mañana es el día. Mañana van a tumbar la puerta de mi casa para meterme en la carcel. Por unas canciones. Mañana España va a hacer el ridículo, una vez más. No se lo voy a poner tan fácil, desobedecer es legítimo y obligación ante este estado fascista. Aquí no se rinde nadie. — Josep V. ️ (@valtonyc) 23 de mayo de 2018

"Cospedal no reiría tanto en un zulo a cuarenta grados"

'Los Borbones son unos ladrones'

Críticas

¿Está en peligro la libertad de expresión?

Josep Miquel Arenas, más conocido como, tendría que haber ingresado este jueves en prisión convirtiéndose enen España por las letras de sus canciones. Sin embargo, el rapero, tal y como avanzaron en la tarde de este miércoles Diario de Mallorca Elnacional.cat . El destino de Valtonyc podría ser Suiza o Bélgica. La autoridad judicial avisó de que emitirá una orden de búsqueda y captura si Valtonyc no ingresaba en prisión de manera voluntaria.Horas antes de que saliera a la luz esta información, el rapero publicó un mensaje en Twitter en el que. "Mañana es el día. Mañana van a tumbar la puerta de mi casa para meterme en la cárcel. Por unas canciones. Mañana España va a hacer el ridículo, una vez más", escribió este miércoles en su perfil de la red social Twitter. Sin embargo, después de que el Constitucional inadmitiera a trámite su recurso y el Supremo ratificara la sentencia, no se da por vencido. "", añadió.Este jueves acababa el plazo que le dio la Audiencia Nacional para ingresar en prisión para cumplir lapor los delitos dea la Coronapor el contenido de algunas de sus canciones en las que se refiere al rey Juan Carlos y al presidente del Círculo Balear, Jorge Campos. Al conocerse este fallo, dictado el pasado 22 de febrero, se abrió de nuevo el debate de los límites de la libertad de expresión, ya antes objeto de polémica por juicios similares a otros tuiteros y artistas como Cassandra Vera –absuelta por el Tribunal Supremo el pasado mes de marzo– o Pablo Hassel –también condenado por la Audiencia Nacional–. Y el debate continuará este jueves.Con motivo de la posible entrada en prisión del mallorquín, sus grupos de apoyo en las redes sociales convocaron. El objetivo, defender la libertad de expresión que, a su juicio, no se respeta en nuestro país. Además, el rapero protagoniza, junto a al presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, Pablo Hasel, y otros investigados, la nueva campaña lanzada por varias entidades catalanas con la que pretenden denunciar "elque vive el Estado"."Un pistoletazo en la frente de tu jefe está justificado o siempre queda esperar a que le secuestre algún GRAPO"; "queremos que el miedo llame a sus puertas con llamas"; "Cospedal no reiría tanto en un zulo a cuarenta grados"; "siete tiros de la glock de Iñaki Bilbao al juez" o "Bauzá debería morir en una cámara de gas". Son algunas de las frases que contienen las canciones de Valtonyc y los motivos por los que, a juicio de la Audiencia Nacional, el rapero ha incurrido en varios delitos. Estas afirmaciones, para el juez, son constitutivas de enaltecimiento porquede actos violentos.La sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional –ratificada por el Supremo– cita a este respecto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que señala que para condenar a alguien por enaltecimiento del terrorismo debe producirse unapara las personas o derechos de terceros o para el propio sistema de libertades. Para la justicia, las letras de Valtonyc entran dentro de este supuesto "en la medida en que puedan ser consideradas como unapor propiciar o alentar, aunque sea de manera indirecta, una situación de riesgo para las personas o derechos de terceros o para el propio sistema de libertades".En este sentido, la Sala de lo Penal aseguró que las expresiones reiteradas "exceden de la crítica política y". Por tanto, rechazó que estas manifestaciones estén amparadas en la libertad de expresión y en la "creación artística", en referencia a que el rapero aseguró en el juicio que "todo arte es provocativo".Un razonamiento prácticamente calcado se utilizó en el caso de, a quien se acusó dea través de mensajes como "las manifestaciones son necesarias pero no suficientes, apoyemos a quienes han ido más allá". Sin embargo, él, de momento, no entrará en prisión.Ambas condenas, casi idénticas, han sido entendidas como un ataque a la libertad de expresión por varias personas de la sociedad civil, políticos –como Pablo Iglesias, que mostró su apoyo desde que se conoció la sentencia de Valtonyc– y compañeros de profesión. En este sentido, el pasado mes de abril, 13 bandas lanzaron la canción Los Borbones son unos ladrones, surgida de la necesidad de "entonar", según explicó Pau Llonch, coordinador de la iniciativa. Grupos como Elphomega, Frank T, La Raíz, Ira, Los Chikos del Maíz, Def Con Dos, ZOO, Rapsusklei y Sara Hebe, entre otros, aportaron así su grano de arena con este tema que mezcla rimas de Valtonyc, algunas de las letras de canciones que han pasado por los tribunales.Pero además, organizaciones de derechos humanos también mostraron su apoyo al cantante. Fue el caso de Amnistía Internacional , que el pasado mes de marzo emitió el informe Tuitea... si te atreves, a través del cual quiso denunciar losque, a su juicio, se estaban produciendo en España. "El Gobierno somete aa toda una serie de expresiones en Internet utilizando las categorías generales de 'enaltecimiento del terrorismo' y 'humillación de las víctimas de los delitos terroristas'", denunció la ONG.El problema, según añadió, del aumento exponencial de los procesamientos y condenas a artistas y tuiteros por presuntos delitos de "enaltecimiento del terrorismo" o de "humillación a la víctimas" radica, según explicó en el documento, en el artículo 578 del Código Penal. Los casos expuestos evidencian, a su juicio, que "las autoridades vienen utilizando" este artículo "para, sobre todo en las redes sociales, y a la comunidad artística del país". El problema es que esta expresión es, según la organización.Además, la Plataforma por la Libertad de Información (PDLI) informó a través de un comunicado publicado en su página web este lunes laque supone la entrada en prisión del rapero. A juicio de la organización, esta pena está ensobre libertad de expresión y critica la "nefasta actuación de todos los poderes públicos".La condena de Valtonyc, no obstante, ha dividido las opiniones. El rapero defendió en todo momento las letras de sus canciones, enmarcadas, según ha insistido siempre, dentro de la libertad de expresión. Y se ha reiterado en ellas. Así, durante su último concierto, animó a los asistentes, levantando las críticas de las asociaciones del Instituto Armado.En este sentido, los servicios jurídicos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denunciaron este mismo lunes al rapero por, de nuevo, un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo. La Asociación Española de Guardias Civiles, por su parte, estudia actuar en el mismo sentido. Para ellos, las palabras de Valtonyc son una "y nada tienen que ver con el derecho a la libertad de expresión que nos reconoce a todos los españoles, con la excepción de los guardias civiles".Y en el mismo sentido se manifestó. La víctima de la banda terrorista ETA afirmó en una entrevista concedida a un programa balear que perdona y no guarda rencor al rapero pero que éste, sin embargo,. "A mí es que me despierta compasión esta gente que dice esas barbaridades, y digo: 'Qué vida tienen que tener ellos, qué mundo interior para alegrarse del dolor, de la violencia, para ensalzar el sufrimiento humano... ¡Madre mía!'", aseguró.Pero no sólo los cantantes o usuarios de las redes sociales se han visto en estas situaciones. El secuestro del libro, de Ignacio Carretero, o la retirada de la obra, de Santiago Sierra, de la feria de arte ARCO, han sido otros de los casos que han provocado que elesté más vivo que nunca. Estos dos casos se conocieron, además, con pocos días de diferencia de la sentencia que condenó a Valtonyc. Se produjeron en un intervalo de apenas dos días.Y hay muchos más ejemplos. El año pasado, por ejemplo, se condenó a un año de cárcel al cantantepor enaltecimiento del terrorismo, la misma pena que se aplicó a la tuiterapor hacer chistes sobre el asesinato del jerarca franquista Luis Carrero Blanco. La lista de casos que han generado controversia es larga: el de los titiriteros contratados por el Ayuntamiento de Madrid o los procesos judiciales contra la portavoz de este consistorio,, o contra el concejalson algunos ejemplos.Esto ha provocado que el debate llegue, incluso, a la política. De los cuatro grandes,es la formación que criticó con mayor dureza las medidas tomadas por la Justicia ante todos estos casos. Preguntado por la retirada de la obra de ARCO, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, denunció la "regresión" de las libertades civiles y ha asegurado que ésta es, mientras que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, tachó la decisión de "penosa" y "partidista".Igualmente, Iglesias denunció la "vergüenza" que supone, a su juicio, que "un rapero, por hacer una canción, tenga que entrar en prisión" en "un país en que el señor Camps sigue cobrando un sueldo público y se pasea en su cochazo por Valencia". Por su parte, IU ha pedido a la UE que aplique sus tratados contra España por "vulnerar derechos fundamentales". Por su parte,que, por el momento, ha huido de España.