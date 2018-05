Rajoy, a Sánchez: "Para usted lo cómodo sería que yo dimitiera"

"Se los van a tener que comer con patatas"

Su conducta en esta moción le ha retratado", con estas palabras reaccionó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al discurso del socialista Pedro Sánchez como candidato a la moción de censura.advertía el resto de grupos parlamentarios.Tras escuchar adecir que en su proyecto político respetará los Presupuestos Generales del Estado que salieron la semana pasada del Congreso sin el apoyo de los socialistas, Rajoy hurgó en esta herido llegando incluso a acusarle de tener las cuentas públicas del PPY a bromear con que es una condición que le han puesto en Podemos a cambio de sus apoyos.Rajoy recordó que Unidos Podemos habían calificado esos Presupuestos como las cuentas "de las migajas sociales" y, dirigiéndose a la bancada de los de Pablo Iglesias les espetó:"Soy incapaz de comprender cómo van a convivir con tamaña monstruosidad, puede ser una pesadilla", dijo Rajoy a Sánchez.El mantenimiento de esos Presupuestos, pendientes de recibir el visto bueno del Senado , donde el PP tiene mayoría absoluta, sería una de las condiciones del Partido Nacionalista Vasco para dar el 'sí' al Pedro Sánchez.A ojos de Rajoy , la exposición de Sánchez en el Congreso había sido "un ejercicio de pirotenia para cumplir" un mero trámite. Y queEs pura ambigüedad táctica", denunció.Previamente, Sánchez le había retado a dimitir para frenar la moción de censura. Pero Rajoy no le dio respuesta ni desde el escaño ni cuando subió a la tribuna en el primero de los turnos. Ya en la réplica dio a entender que no tiene esa idea en mente:pero yo cumplo con mi obligación y explico a los españoles su gran trampa", le espetó.Y eso es lo que me preocupa porque yo voy a seguir siendo español", terminó el presidente.