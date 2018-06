Valtonyc se entregará a la justicia en el país en el que está huido

Josep Miquel Arenas, más conocido como Valtonyc , huyó de España el pasado 23 de mayo. Era el día que se acababa el plazo que le dio la Audiencia Nacional para entrar en prisión para cumplir lagraves a la Corona y amenazas por el contenido de algunas de sus canciones. Este lunes, sin embargo, podría, según informó El diario de Mallorca El abogado del rapero mallorquín, Gonzalo Boye, confirmó este domingo al citado diario que su cliente podría tener entre sus planes esta opción para "salir de la clandestinidad", aunque no dio pistas sobre el paradero del cantante "por respeto a las autoridades judiciales" de ese país. No obstante, el mismo día en el que huyó de España se especuló con que Valtonyc, aunque esta información todavía no ha sido confirmada.Boye, además, aseguró que confía en que, una vez su cliente se entregue, el juez decida no extraditarlo a España. Su condena, no obstante, será, con sede en Estrasburgo (Francia). Mientras se ultima este procedimiento, Boye espera que su cliente permanezca en libertad.