Más de 175.000 ciudadanos se movilizan en Euskadi en favor del derecho a decidir

Sin "prejuicios"

PNV y EH Bildu, protagonistas en la movilización

PSE y PP, en contra

Más dese han movilizado este domingo en Euskadi para, formando una cadena humana que, y que ha concluido con la lectura de un manifiesto frente al Parlamento Vasco, en la capital alavesa, según datos de la organización recogidos por Europa Press.La movilización, convocada por la plataforma Gure Esku Dago (Está en nuestras manos), ha contado con la participación de destacados dirigentes políticos como el presidente del PNV,, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi , o el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián.La cadena humana de Gure Esku Dago ha unido las tres capitales de la comunidad autónoma, enLos organizadores han contado con la ayuda de 500 voluntarios ya las personas que han respaldado la cadena.En el acto de clausura, portavoces dehan leído unen el que han subrayado que con la movilización de este domingo "este pueblo ha dejadoque no está dispuesto a dar pasos". Así, el colectivo mostró su confianza de que en 2019 se puedan dar "para avanzar en el derecho a decidir", que consideran "un instrumento fundamental para garantizar la convivencia a largo plazo", porque "teniendo como único límite la voluntad democrática de la ciudadanía, permite defender todos los, sin exclusiones".Esta plataforma considera que es el momento de "el esfuerzo" y de "dejar de lado los prejuicios" para alcanzar la, un proceso en el que mostró su voluntad de colaborar con los, con las instituciones y con los agentes sociales. Con ese fin, el colectivo anunció que en los próximos meses tratará de promover "unde colaboración y consenso" que conduzca a "un pacto de país que, teniendo en cuenta los–Euskadi, Navarra y el País Vasco francés–, nos lleve a decidir qué futuro queremos".Gure Esku Dago, que elaboró un documento con, anunció que tras esta cadena en Euskadi espera poder "llegar pronto" con sus propuestas al. La cadena humana, en la que han participado más de, destacó que se trata de "la" en favor del derecho a decidir.El presidente del GBB –ejecutiva guipuzcoana del PNV–,, defendió que la cadena se trata de “un ejercicio de, de pensar que el futuro nos pertenece a todos y de un modo inclusivo lo tenemos que ganar y protagonizar”. “Esta es una manera plástica de mostrar esaal derecho a decidir", señaló en referencia a la Gure Esku Dago, en la que él mismo participó."Codo con codo, los vascos podemos conseguir muchas más cosas de las que nos imaginamos", apostilló el dirigente jeltzale, indicando que "El alcalde de Vitoria,–también del PNV–, defendió también su participación en la cadena afirmando que "el pueblo vasco tiene derecho a decidir su futuro con total libertad". Así, Urtaran recordó que el PNV, como partido, "siempre haeste derecho". "Todos los pueblos tienen derecho a decidir libremente su futuro" defendió el jeltzale citando el primer artículo delPor otro lado, la portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco,, instó a los responsables políticos a que "ante los miles de ciudadanos vascos que han salido a la calle" para respaldar la Gure Esku Dago en favor del derecho a decidir.La parlamentaria abertzale, presente en la cadena de Vitoria, destacó que "miles de vascos han salido a la calle para reivindicar el derecho a democrático a decidir", reiterando que EH Bildu reclamará esteen todas las instituciones en las que está presente.El secretario de Organización del PSE-EE, Miguel Ángel Morales, ha considerado quesupone representar "un papel que no les corresponde", ya que "se deben a reivindicaciones útiles para mejorar la vida de todos y todas y no a movilizaciones de parte".En un comunicado, Morales ha resaltado además que el sentir mayoritario de la sociedad vasca "no está en la independencia ni en un escenario como el de Cataluña" y ha instado a todas las formaciones políticas a dar respuesta "a las demandas que plantea cada día una inmensa mayoría de vascos y a sumar esfuerzos para construir una Euskadi centrada en el progreso económico, el empleo de calidad y la lucha contra la desigualdad".Por su parte, el PP vasco ha responsabilizado al PNV dela cadena humana a favor del derecho a decidir promovida por Gure Esku Dago y ha criticado que la cita haya contado con el "respaldo" de la formación nacionalista, así como de cargos institucionales como los alcaldes de las tres capitales vascas o del diputado general de Guipúzcoa, Markel Olano, entre otros.En un comunicado, la secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández,de tal formar que ha quedado de manifiesto cómo los líderes de estas instituciones "priorizan sus intereses ideológicos a los intereses de la ciudadanía a la que representan".