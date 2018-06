Publicada el 13/06/2018 a las 11:06 Actualizada el 13/06/2018 a las 11:22

El ministro de Cultura y Deportes,, quiso defenderse este miércoles de la información de El Confidencial que desvela que fue condenado el pasado año porcon una sociedad que constituyó en el año 2006 cuando trabajaba como presentador de televisión. "Está aclarado,. No defraudé, es un cambio de criterio fiscal". Con estas palabras respondió Huerta en una entrevista concedida al programa Hoy por Hoy, de la Cadena Ser, donde quiso dar el asunto por "cerrado", al igual que hizo minutos antes en Más de Uno, de Onda Cero.El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en dos sentencias de mayo de 2017 condenó a Huerta por dejar de pagar la citada cantidad correspondiente a los ejercicios fiscales de 2006, 2007 y 2008 en los que habría facturado 798.521 euros a través de la sociedad Almaximo Profesionales de la Imagen SL, sociedad de la que era único accionista y administrador desde enero de 2006. Según explican las dos sentencia del TSJM,, habiendo declarado solo por servicios profesionales o rendimientos del trabajo 44.400, 43.065 y 60.000 euros, respectivamente. Como consecuencia, del total de ingresos de los tres ejercicios, 798.520 euros,"Este asunto no es como ministro de Cultura, es cuando era Màxim Huerta hace unos cuantos años y de pronto cambio un criterio (Hacienda) y como ciudadano", explicó Huerta en Onda Cero. Recordó, además, que fueronpor una situación similar a la suya.El titular de Cultura ha asegurado haber hablado esta mañana con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre las informaciones relativas a su condena por fraude fiscal, ante las que le pidió transparencia. "y me ha dicho que nuestro objetivo es trabajar y ser transparentes, que es la queja que hemos tenido siempre; hace una semana estaba pidiendo transparencia a los miembros del PP y en tantos años en informativos siempre he pedido rapidez y transparencia y eso es lo que me he aplicado para mi esta misma mañana", incidió Huertas.El ministro de Cultura admitió, no obstante,de la condena por fraude fiscal. "No lo compartí porque fue una cuestión privada en la que yo asumí mis responsabilidades y lo explico con transparencia", explicó en declaraciones a la Ser."El presidente Sánchez sabe cómo me muevo y por eso ha querido que sea ministro de Cultura. Yo no tengo ningún asunto fiscal negativo, no tengo nada ni ninguna herencia negativa en este asunto", añadió en Onda Cero.El titular de Cultura insistió en que el conflicto con Hacienda surge a raíz de un cambio en el criterio fiscal. "No soy inspector de Hacienda, actúas para que todo esté bien y luego hay un cambio de criterio y sigues con el que toca como persona física y ya está, porque esto".