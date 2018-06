Investigados los periodistas de eldiario.es que destaparon el 'caso máster de Cifuentes' por descubrimiento de secretos

Publicada el 21/06/2018 a las 17:34 Actualizada el 21/06/2018 a las 17:35

No nos asusta la querella, aunque llegue a prosperar. Si somos condenados por hacer nuestro trabajo será una medalla profesional

Acabamos de saber que nos han imputado a @iescolar y a mí por "descubrimiento de secretos" tras destapar el Caso Cifuentes. Lo volvería hacer y ojalá esta apasionante profesión me vuelva a poner delante la ocasión de hacerlo https://t.co/ApahMcFyaF — Raquel Ejerique (@raquelejerique) 21 de junio de 2018

El Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid ha citado el próximo 28 de juniode eldiario.es que destaparon el caso sobre las presuntasque cursó la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJM), confirmaron a Europa Press fuentes jurídicas.El director de este diario digital,, y la jefa de Política Social,, fueron citados en el marco de la querella presentada contra ellos por la expresidenta regional en relación a la presunta comisión de un delito de. Este delito está penado con hasta siete años de prisión.A raíz de este caso y de la publicación de unos vídeos en los que aparecía hurtando cremas, Cifuentes dejó todos sus cargos y abandonó la política.De igual modo, fue llamado a declarar el profesor de la URJC. Se trata del docente al que se apunta como el supuesto filtrador del caso del máster.En su cuenta de Twitter, Escolar afirmó que no les asusta la querella. "No nos asusta la querella, aunque llegue a prosperar. Si somos condenados por hacer nuestro trabajo", señaló."Acabamos de saber que nos han imputado a @iescolar y a mí por descubrimiento de secretos tras destapar el Caso Cifuentes. Lo volvería hacer y ojalá esta apasionante profesión me vuelva a poner delante la ocasión de hacerlo", escribió Ejerique.