Cifuentes renuncia a la presidencia del PP de Madrid

Ángel Garrido, ex número dos de Cifuentes, es también el presidente en funciones de la Comunidad de Madrid. Estará en el cargo hasta que la dirección nacional del partido designe a un candidato para una sesión de investidura en la Asamblea de Madrid. Según informó después en un comunicado la dirección nacional del PP, "el actual secretario general regional del partido,, asumirá la presidencia regional hasta que se produzca la elección del nuevo presidente, de acuerdo con el artículo 43 Ñ del Reglamento de Organización del Partido Popular de la Comunidad de Madrid".Ángel Garrido, ex número dos de Cifuentes, es también el presidente en funciones de la. Estará en el cargo hasta que la dirección nacional del partido designe a un candidato para una sesión de investidura en la Asamblea de Madrid.

Segunda renuncia deen una semana. La expresidenta de la Comunidad de Madrid decidió este viernes abandonar también la presidencia del PP regional. Lo ha hecho en una carta enviada a la secretaria general del PP, a la que ha tenido acceso, en la que enmarca esta renuncia "irrevocable" y su dimisión del miércoles en su intención de no poner en riesgo ni a la región ni a su "querido partido".ha sido el principal apoyo con el que ha contado Cifuentes, porque llevo militando en este partido, dando siempre lo mejor de mí y luchando por principios y valores que creo son buenos para Madrid y, sobre todo, para España", señala Cifuentes en la misiva. En este sentido, recuerda que asumió "la enorme responsabilidad de presidir el PP de Madrid durante el XVI Congreso, celebrado en marzo de 2017". "Desde entonces, he trabajado incansablemente por y para el Partido Popular", añade.A juicio de la expresidenta, el PP "necesita estabilidad para continuar unque tan positivos resultados" está obteniendo en la región de Madrid.Cifuentes apunta, además, que ha sido "siempre" leal a Rajoy, "cuyo respaldo, aliento y cariño" nunca le han faltado. También destaca su lealtad al partido y a los madrileños. Y se detiene de forma especial en los agradecimientos a la también ministra de Defensa, una de sus principales aliadas en su estrategia de resistencia desde que estalló el escándalo del máster: "No hace falta que haga especial mención, María Dolores, a mi lealtad hacia ti, no solo porque eres la Secretaria General del Partido, sino porque tambiénLa secretaria general del PP fue la encargada de trasladarse el miércoles a la Puerta del Sol, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, para comunicar a la presidenta que tenía que renunciar ya. La orden tenía origen en Rajoy. Pero el presidente optó por dejar este asunto en manos de Cospedal."Esté donde esté en cada momento, siempre podréis contar conmigo", termina la carta.Génova estudiaba la creación depara tomar el control del PP madrileño. En el cuartel general de los conservadores no había sentado nada bien que la expresidenta, después de dimitir, remitiera un mensaje a los diputados y cargos del PP madrileño confiando en iba a seguir contando con su apoyo en su calidad de líder de la formación a nivel regional. El mensaje de Rajoy, recordaban, había sido claro: era el momento de abrir una nueva etapa yAhora, Rajoy tiene que decidir de qué forma se produce la transición del PP de Madrid entre la situación actual y un nuevo congreso regional.