Libertad provisional para La Manada bajo fianza de 6.000 euros

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha dictado la libertad provisional bajo fianza depara los cinco miembros de La Manada condenados apor abuso sexual en los Sanfermines de 2016, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.En concreto, en un auto que previsiblemente se conocerá este viernes, el tribunal acuerda que los cinco condenados puedancon una fianza de 6.000 euros.Además, el tribunal impone a los condenados la obligación de comparecer los lunes, miércoles y viernes en el juzgado de guardia de su localidad.También les impone la prohibición de entrar en la Comunidad de Madrid, la prohibición de comunicación con la víctima,y la prohibición de salir del territorio nacional sin autorización judicial.El auto cuenta con un, el del presidente del tribunal, quien aboga por prorrogar la prisión provisional de manera incondicional.El pasado mes de abril, la Audiencia de Navarra condenópor un delito continuado de abuso sexual a los cinco miembros de La Manada, a los quey delito contra la intimidad de los que habían sido acusados.Uno de los cinco acusados fue condenado también por(robo del móvil de la víctima) a dos meses de multa con una cuota diaria de 15 euros. Todos ellos fueron absueltos del delito de robo con intimidación del que habían sido acusados.El Ministerio fiscal pidió para los acusadosde prisión por agresión sexual, además de por un delito contra la intimidad y por robo con intimidación; la acusación particular reclamó 24 años y nueve meses, y las acusaciones populares elevaron esta petición a los 25 años y nueve meses de prisión. Las defensas, por su parte, había pedido la absolución de los cinco acusados.El fallo se conoció cinco meses después de que la vista oral del juicio contra los cinco acusados quedara visto para sentencia. En concreto, la vista finalizó el pasado 28 de noviembre de 2017. Unos días después, en diciembre, el tribunal rechazó la puesta en libertad de los cinco acusados, después de que la defensa de uno de los acusados hicieraEl resto de defensas se adhirieron a esta petición y las acusaciones se opusieron.El tribunal decidió que los cinco acusadosa la espera de que se dictara la sentencia, una decisión que no fue unánime ya que no contó con el respaldo de uno de los tres magistrados que componen la sala que juzgó este caso.Los acusados, naturales de Sevilla, fueron detenidos como presuntos autores de los hechos, que tuvieron lugar el 7 de julio de 2016. Los jóvenes andaluces se desplazaron a Pamplonay conocieron en la noche del 6 al 7 de julio a la víctima, una joven madrileña.Los cinco miembros de La Manada ya conocen la decisión del tribunal de dictar su libertad provisional. Tres de los condenados se encuentran en prisión en lay los otros dos están en unContra la decisión del tribunalante la misma sala que ha dictado el auto, pero la presentación del recursode los condenados.