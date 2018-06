Aznar apuesta por "renovar" y "refundar" el PP como condición para seguir teniendo posibilidades de Gobierno

Publicada el 24/06/2018 a las 12:16 Actualizada el 24/06/2018 a las 12:17

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha señalado que las elecciones en el PP son una oportunidad para"Si se hace, podrá volver a ser un partido de Gobierno. Si no se hace, el PP corre el grave riesgo de dejar de ser un partido con posibilidades de Gobierno", ha señalado.Así lo ha manifestado el expresidente del Ejecutivo en una entrevista al diario El Mundo , en la que ha incidido en que. "Me voy a quedar al margen porque creo que es mi papel", ha sentenciado.Respecto a si alguno de los candidatos a liderar el PP tiene la "etiqueta aznarista", ha destacado que"La personalización de la política, los proyectos sin propósitos y sin objetivos, son una enfermedad de la política que me disgusta profundamente", ha dicho.Para Aznar, un proyecto "no tiene que ser solamente político", sino que tiene que ser también un "proyecto cívico". Así, ha subrayado que el proyecto que "tiene que defender" el centro derecha es; la continuación de las reformas económicas; y una posición internacional "muy clara" en el sentido de los valores atlánticos.Por otro lado, el expresidente del Gobierno ha comentado que"Yo entregué un partido de centroderecha unido, no es lo mismo tener el 45% de los votos que el 23%. Si el PP quiere recuperarse, tendrá que dirigirse a esos millones de votos que se han ido a Ciudadanos", ha explicado.En este sentido, ha añadido que Albert Riveradel proceso de refundación del centroderecha o "ser el actor secundario de la izquierda".Por último, Aznar ha señalado que, sentir que el Gobierno de la nación "está con él". "Es una pena que Zapatero derogase la norma según la cual el que convocase un referéndum ilegal podía ser castigado con penas de prisión y es una pena que no se restableciese después", ha concluido.