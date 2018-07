Publicada el 14/07/2018 a las 19:55 Actualizada el 14/07/2018 a las 21:26

"Ganaremos porque hemos ganado en Europa"

"No olvidar" y "no normalizar"

Presos y "exiliados", agradecidos por la movilización

El, la asociacióny laconvocaron este sábado una multitudinaria manifestación de decenas de miles de personas en Barcelona para reclamar la libertad de losy pedir los líderes que están en el extranjero puedan volver sin miedo a represalias. La Guardia Urbana estima ena los congregados esta tarde, mientras que la organización los cifra, según adelantó El Periódico . La marcha, encabezada por el lema 'Ni cárcel ni exilio, os queremos en casa' y convocada por lasy lacontó con la presencia de activistas de los CDR en las instalaciones de la antigua cárcel Modelo.Así, la cabeza de la manifestación estuvo presidida por los familiares de los presos; el president; el vicepresidente de la Generalitat,; el vicepresidente de Òmnium,; la presidenta de la ANC,; y el presidente del Parlament,. De esta forma, tanto los políticos como el resto de manifestantes –muchos de ellos portadores de prendas amarillas y esteladas– entonaron el himno de Els Segadors y clamaron por la "violación de los derechos" y "el abuso de la prisión preventiva" ante los soberanistas en prisión, en palabras de Paluzie.De este modo, la movilización fue convocada tras conocerse la decisión del Gobierno de trasladar los presos a centros penitenciarios de Cataluña, propiciando elreclamado. "Hemos salido hoy, saldremos mañana y lo haremos los días que haga falta hasta que sean libres y nuestro pueblo también", proclamó Torra. "Que los exiliados vuelvan a casa", pidió junto a que derecho a la autodeterminación de Cataluña no sea criminalizado.En declaraciones a los medios en la cabecera de la manifestación, Torra recordó que el relato con que el Estado español construyó el delito de rebelión "y saltó por los aires" el pasado jueves con la decisión de la justicia alemana. "Ganaremos porque, continuaremos ganando en Escocia, como ya ganamos en Bélgica y ganaremos en Suiza", afirmó el dirigente, haciendo hincapié en que sonque están juzgando de una manera mientras España lo hace de otra.El president catalán ha cargado con la justicia española, que ha calificado de "", porque permite que haya "presos políticos", alejados de familia y amigos. "España se ha de mirar en el espejo de la injusticia, es una indecencia política", apostilló.La protesta de este sábado no estuvo ausente de otras caras conocidas de la política catalana. Así, representantes de los principales partidos soberanistas se dejaron ver en las calles de Barcelona para clamar hacia la Justicia española. De este modo, figuras como la coordinadora general del PDeCat,(PDECat) señalaron cómo "la Justicia europea también ha dicho que no hay rebelión"."Salgamos a la calle para exigir la excarcelación de los presos", indicó la parlamentaria, quien también destacó cómo el relato del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena sobre el proceso independentista "se deshace como un terrón de azúcar" tras la decisión de la justicia alemana sobre la extradición de. Por su parte, su compañero de partidoañadió que "Puigdemont es un líder natural y tiene que tener muy claro que queremos escucharlo"."Tiene que ejercer su liderazgo porque. Participamos en un gesto espontáneo de la ciudadanía en esta manifestación. Queremos dejar claro que no tendría que haber presos políticos, exigimos su libertad y sobre todo después del bofetón de la Justicia alemana", indicó.Tampoco faltaron caras de ERC, como la parlamentaria, quien pidió que "no se normalice la represión que sufrimos". "Va cayendo el relato ficticio del juez Llarena. Pueden seguir haciendo el ridículo o rectificar", señaló la soberanistaPor su parte, la diputada por la CUPcomentó queno se olvidará "el objetivo político por el que han estado represaliadas estas personas: ejercer ely para lograr la independencia de nuestro pueblo".El vicepresidente de Òmnium Cultural,apostilló que "no hubo violencia, ni delito de, ni de(...) por tanto,". "Le decimos a Pedro Sánchez que si quiere dar un gesto político que retire todos los cargos contra los políticos. Que vuelvan a casa y entonces podremos dialogar, claro que sí", reclamó.Por parte de los familiares de los presos, se encontraba, pareja de Josep Rull, quien aseguró que seguirán ", porque no tenemos miedo".Losreivindicaron, al término de la manifestación, el diálogo entre todas las partes como "la única herramienta posible para la" de la situación entre Cataluña y el resto del Estado. El expresident de la Generalitat,, se pronunció también sobre la movilización.Así, los encarcelados escribieron unaque leída por la hija de Jordi Turull en la que aseguraron que la decisión de la justicia alemana de extraditar a Puigdemont solo por malversacióninsistiendo en no reconocer los delitos que se les imputa.Por eso, piden, su puesta en libertad, elde los políticos independentistas en el extranjero y que "se pare la, así como los ataques a la libertad de expresión en Cataluña y el Estado". Asimismo, agradecieron el apoyo que reciben de la ciudadanía y han destacado que las movilizaciones "no hace más que fortalecer" sus convicciones.Por su parte, el expresident Puigdemont ensalzó la manifestación por su. En un apunte en Twitter, el líder dio las gracias pora los dirigentes soberanistas durante todo este tiempo."Gracias por hacer la palabra de la, de los, las herramientas para construir la Cataluña de mujeres y hombres libres", manifestó.