PP, PSOE y Cs unen fuerzas para que Hacienda no hable en el Congreso sobre Juan Carlos de Borbón

El voto en contra de PP y PSOE y la abstención de Ciudadanos tumbaron en la Mesa del Congreso la solicitud de Unidos Podemos para que la ministra de Hacienda, María José Montero, comparezca en la Cámara para hablar de lahablando de las irregularidades fiscales supuestamente cometidas por el rey emérito, debido a la inviolabilidad del Jefe del Estado que le reconoce la Constitución, informó Europa Press.En unas conversaciones grabadas por el comisario José Manuel Villarejo , en prisión preventiva por delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales, Corinna revelaba que Juan Carlos IAnte esta información, IU registró en el Congreso una solicitud para que la titular de Hacienda diera cuenta de "las acciones que su Ministerio va a emprender a la hora de investigar lasal fiscal creadas por el rey emérito Juan Carlos de Borbón, que incluirían tanto cuentas en Suiza a nombre de su primero Álvaro de Orleans como la utilización de testaferros como Corinna a la hora de ocultar propiedades y patrimonio en el extranjero".Esa petición fue analizada en la reunión que la Mesa del Congreso celebró este martes, si bien las posiciones contrarias de PP y PSOE y la abstención de Ciudadanos tumbaron la propuesta. En rueda de prensa en el Congreso, la diputada de IU Eva García Sampere calificó deeste rechazo.Según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias, los tres partidos alegaron que no eran procedentes las explicaciones a Montero debido a que la Constitución establece en su artículo 53.6 quey, por tanto, "no está sujeta a responsabilidad". Sin embargo, como publicótras contrastarlo con distintos juristas, el rey emérito debería ser investigado por el Tribunal Supremo si hubiera movido tras su abdicación en 2014 un solo céntimo de las hipotéticas cuentas en el extranjero.También se escudaban en el artículo 65 de la Carta Magna, que es el que hace referencia a la libre distribución que el rey hace de la partida global que recibe cada año de los Presupuestos Generales del Estado para el sostenimiento de su Familia y Casa.Asimismo, según las mismas fuentes, conservadores, socialistas y la formación naranja aducían elobtenidos por la Administración Tributaria en el desempeño de sus funciones", conforme a lo establecido en el artículo 96 de la Ley General Tributaria."La Agencia Tributaria, por ley, no habla de contribuyentes, de expedientes, ni investigaciones", es la respuesta que hasta ahora dio la ministra de Hacienda cuando se le preguntó por las grabaciones de Corinna, sin revelar si va a iniciarse una investigación a Juan Carlos I.