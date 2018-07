La derecha francesa anuncia una moción de censura por el caso del guardaespaldas de Macron

Publicada el 24/07/2018 a las 13:22 Actualizada el 24/07/2018 a las 13:23

El partido opositor Los Republicanos ha anunciado este martes que, un guardaespaldas del presidente francés, Emmanuel Macron , que golpeó brutalmente a un joven durante la manifestación del 1 de mayo en París, informa Europa Press.", ha dicho el jefe del grupo parlamentario de Los Republicanos en la cámara baja, Christian Jacob, en declaraciones a los medios de comunicación recogidas por la cadena francesa BFMTV.El portavoz de la formación conservadora ha esgrimido que "(Edouard Philippe)" para evitar dar explicaciones sobre el escándalo en torno a Benalla.La moción de censuraporque el partido gobernante, La República en Marcha, cuenta con mayoría en la Asamblea Nacional, si bien debilitaría políticamente al Ejecutivo, que con el caso Benalla está viviendo su primera gran crisis.Los grupos parlamentarios pidieron la comparecencia de Philippe y el ministro del Interior, Gerard Collomb, pero solo aceptó el segundo. En su comparecencia del lunes dijo que tuvo conocimiento de los hechos al día siguiente y que fueron comunicados al Palacio del Elíseo, que prometió aplicar "sanciones"."Enecesarias para actuar. Creo que los hechos señalados fueron tomados a cuenta al nivel adecuado y, por ello, no me ocupé más del asunto", declaró.El escándalo estalló tras la publicación de un vídeo grabado por las cámaras de seguridad en el que se ve cómoLa Fiscalía de París ha iniciado una investigación formal por múltiples cargos, entre ellos agresión.Macron todavía no se ha pronunciado públicamente sobre el caso. Un portavoz del Elíseo informó el pasado domingo a France Info de quehasta que se esclarezca lo sucedido. "Hablará cuando lo considere apropiado", indicó.