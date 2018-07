Podemos sigue sin resolver la papeleta de Andalucía

Publicada el 25/07/2018 a las 22:40 Actualizada el 25/07/2018 a las 23:15

La crisis de la papeleta andaluza se alarga en Podemos. Este miércoles por la tarde se reunieron en Madrid el secretario de Organización y el secretario Político de Podemos Andalucía, Nacho Molina y Jesús Rodríguez, con el secretario de Organización Pablo Echenique, para encauzar una salida al conflicto. Echenique ha propuesto que el nombre de la candidatura seay que "Adelante Andalucía" –la marca acordada por ambas fuerzas políticas en la comunidad– sea "el lema principal, con todo el protagonismo que deseen darle durante la campaña", según fuentes de la secretaría de Organización, que apostaba por "pasar página" y "dejar de hablar de nosotros". Para la dirección autonómica esta propuesta de nombre "no cumple con el mandato de poner a Andalucía en el centro e invisibiliza al resto de fuerzas hermanas con las que formamos coalición". "No tenemos ninguna intención de invisibilizar a Izquierda Unida en Andalucía, a quien respetamos profundamente y tratamos de igual a igual. El nombre se consensúa entre todas las fuerzas hermanas en Andalucía, no lo imponemos nosotros, no es nuestro estilo", señala Podemos Andalucía. Su propuesta es:Izquierda Andalucista, Primavera Andaluza...", añadiendo el resto de fuerzas con las que se llegue a un acuerdo.El objetivo es que todas tengan su espacio, en una papeleta donde Andalucía esté bien visible, en línea con elen la comunidad del sur en un contexto en el que el debate territorial es crucial. "Para nosotros la prioridad es poner a Andalucía en el centro de nuestro proyecto”, añade Podemos Andalucía. Las dos direcciones invocan la legitimidad de las bases para defender sus propuestas. El debate del nombre, de aspecto anecdótico, en realidad no es baladí. Y no sólo por cuestiones de marketing político. También arrastra derivaciones sobre la naturaleza del proyecto político de Podemos en Andalucía y su autonomía organizativa.Rodríguez, del sector anticapitalista, lleva desde antes de ser reelegida secretaria general en noviembre de 2016 demandandopero no ha logrado los avances esperados. La alianza táctica entre su familia política y el pablismo, que habían hecho frente común frente a los partidarios de Iñigo Errejón en Andalucía, es hoy un recuerdo lejano. Durante año y medio ha ido creciendo la desconfianza de la dirección estatal, que considera que Rodríguez ha ido dando pasos unilateralmente hacia la conformación de un espacio político nuevo, incluso al margen de Podemos, para dar carta de naturaleza a su confluencia con Izquierda Unida, con cuyo líder, Antonio Maíllo, mantiene una relación de sintonía política que ha permitido que haya una negociación de tú a tú. Tanto Podemos como IU en Andalucía niegan tajantamente que hayan querido formar un partido. Las discrepancias han cristalizado con el formato de confluencia entre Podemos e IU en Andalucía, con una nueva marca, "Adelante Andalucía", rechazada por la dirección estatal, que insiste en que las papeletas estén encabezadas por "Unidas Podemos".El detonante de la crisis ha sido el modelo andaluz de confluencia, que prevé primarias conjuntas para la. Pero el problema va más allá. Es una cuestión de desconfianza mutua, que por parte de la dirección estatal se extiende no sólo a la dirección andaluza, sino también a los anticapis como corriente interna. Las recientes primarias para elegir a la candidata de Podemos en Andalucía, que ganó Rodríguez con un 75% frente a Isabel Franco, no han arreglado el problema, por más, ya que la elección se celebró con la cuestión de la confluencia en el centro del debate. La espiral de enfrentamiento público se ha atenuado, pero persiste el conflicto latente.El acuerdo de Podemos e IU en Andalucía cuenta con el respaldo de Alberto Garzón, líder estatal de la coalición de izquierdas, y de la dirección del PCE. Es la dirección estatal de Podemos la que mantiene su oposición a la forma de articulación de un proceso en el que aún deben celebrarse unas primarias conjuntas Podemos-IU. Rodríguez, en el marco de la relación de complicidad con Maíllo y su dirección, tiene los elementos a favor para que se respete su posición como cabeza de cartel. La solución de la papeleta es urgente. Las elecciones andaluzas son las primeras autonómicas previstas. Aunque están fechadas para la primavera de 2019, Susana Díaz puede adelantarlas. De hecho, el posible adelanto ya es el tema central de las ruedas de prensa políticas en Andalucía.