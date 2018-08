El CIS coloca al PSOE como primera fuerza con más de nueve puntos de ventaja sobre PP y Cs

Publicada el 02/08/2018 a las 11:35 Actualizada el 02/08/2018 a las 13:38

La llegada de Pedro Sánchez al Gobierno dispara al PSOE y lo impulsaría al primer puesto en unas hipotéticas elecciones. Eso es al menos lo que recoge el barómetro del CIS [consúltalo en PDF] correspondiente al mes de julio, el primero desde el relevo en el Ejecutivo, que no recoge el efecto de la elección de Pablo Casado como presidente del PP. Según el sondeo, si se celebrasen elecciones–su mejor resultado desde enero de 2013– relegando al PP a la tercera posición, con un 20,4% de los sufragios. Tras meses de vertiginosa subida, Ciudadanos pierde algo de fuelle y se mantiene como segunda fuerza, pero empata con el PP con el 20,4% de los votos, mientras Unidos Podemos y sus confluencias se desploman y se quedan en el 15,6%.Las encuestas se realizaron entre los días 1 y 10 de julio, poco más de un mes después de que Sánchez llegase a la Moncloa y en mitad de la celebración del proceso de primarias del PP. Con respecto al anterior barómetro, publicado en el mes de mayo y correspondiente a abril, los cambios son de calado: los conservadores, que ya habían registrado su peor dato de toda la serie histórica –que comienza en 1996– con un 24% de intención de voto,y la primera posición, que asume un PSOE que sube de golpe casi ocho puntos y pasa de ser tercera a primera fuerza política.Por su parte, el barómetro del CIS también refleja un parón en la tendencia ascendente que mantenía Ciudadanos desde hace un año. El partido naranja llevaba desde julio de 2017 subiendo ininterrumpidamente y, en la última encuesta, había conseguido auparse a un segundo puesto que ahora mantiene a duras penas, ya queque registraba el CIS en abril. Mientras, Unidos Podemos conserva en la cuarta plaza perdiendo cuatro puntos clavados (en abril estaba en el 19,6%).El vuelco en el panorama político también se refleja en el reequilibrio de los bloques ideológicos. En el anterior barómetro, la derecha (PP y Ciudadanos) mantenía una cómoda hegemonía sobre la izquierda (PSOE y Unidos Podemos): las formaciones que lideraban entonces Mariano Rajoy y Albert Rivera sumaban un 46,4%, por el 41,6% que obtenían conjuntamente Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Esa cifra conjunta de apoyos de PSOE y Unidos Podemos era la más baja desde las generales de 2015, pero en apenas tres meses la situación se ha revertido. Según el barómetro de julio, ahora los dos principales partidos de la izquierda, por el 40,8% que sumarían las dos formaciones principales de la derecha.Asímismo, la valoración de los principales líderes políticos incluye variaciones importantes.por los encuestados con una media de 4,04, a apenas una centésima del valenciano Joan Baldoví (Compromís), que lidera la tabla con un 4,05. Albert Rivera baja al segundo puesto con un 3,35 –hace tres meses tenía un 3,79–, mientras que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, es el líder de los cuatro grandes partidos peor valorado con un 2,96. Por las fechas en las que fue realizado el sondeo, el CIS no pregunta por Pablo Casado: es el ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el evaluado, y recibe una nota media de 2,83.En cuanto a los que los encuestados perciben como los principales problemas de España, el paro sigue en un primer lugar destacado y es mencionado por el 64,3% de la muestra. En segundo lugar se encuentra la corrupción (que menciona el 38,5%) y el tercer puesto es para "los políticos en general, los partidos y la política". No obstante, el aumento del número de inmigrantes en situación irregular de las últimas fechas también tiene su reflejo en el barómetro del CIS ypara los encuestados: lo consideran como tal un 11,1%.