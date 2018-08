Sánchez denuncia los ataques fascistas contra sedes del PSOE e insiste en que exhumará a Franco

Publicada el 10/08/2018 a las 16:00 Actualizada el 10/08/2018 a las 16:14

Sede del PSOE en Madrid con la pintada "El Valle no se toca".

Las casas del pueblo del @PSOE amanecen así desde hace semanas. La #Democracia española no se puede permitir monumentos que ensalcen la dictadura franquista. Pronto serán pasado. Seguimos adelante. pic.twitter.com/69aSn8WDve — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 10 de agosto de 2018

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, denunció este viernes la aparición de pintadas y carteles en sedes de agrupaciones locales del PSOE en contra de la exhumación de Francisco Franco y afirmó que, informa Europa Press."Las casas del pueblo del PSOE amanecen así desde hace semanas. La democracia española. Pronto serán pasado. Seguimos adelante", escribió en un mensaje en Twitter, que acompaña de varias fotografías en las que se ven esos carteles y pintadas.Las imágenes muestran las fachadas de distintas casas del pueblo del PSOE , algunas compartidas con UGT, con pintadas que dicen que "El Valle no se toca" –firmada por JFE, las Juventudes de La Falange– y carteles con la misma frase y la cara de Franco. En otros pasquines se leejunto a la imagen de Sánchez.También la vicesecretaria general del PSOE y portavoz en el Congreso , Adriana Lastra, rechazó este tipo de mensajes. "Por más insultos, descalificaciones y amenazas que nos lancéis, no nos vais a amedrentar.. Un abrazo enorme a todos los compañeros y compañeras de Mieres! Estamos con vosotros!!", dijo sobre una de las casas del pueblo que han sido objeto de estos actos.En el mismo sentido, el portavoz socialista en el Senado,, advirtió: "No nos callarán nunca". Citando al escritor francés Albert Camus, el senador señaló que "los que carecen de valentía siempre encontrarán una filosofía para justificarlo".