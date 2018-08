Publicada el 16/08/2018 a las 12:44 Actualizada el 16/08/2018 a las 12:45

La representante de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en España,ha apuntado este jueves 16 de agosto que la narrativa del líder del PP, Pablo Casado, sobre inmigración "no es correcta" ni "se corresponde con la realidad". Según ella, ni hay "millones" de migrantes intentando llegar a EspañaFriz-Prguda ha destacado que las cifras de llegadas marítimas a España asciende a 27.000 y ha agregado que "eso no son millones". Además, ha destacado que las llegadas a Europa por mar han disminuido de manera "significativa". "Esto contrasta conque hablan de avalancha", ha dicho en una entrevista en Cadena Ser recogida por Europa Press."No se corresponde con una realidad que observamos con cautela", ha puntualizado la representante de ACNUR España, que ha expresado su "preocupación" por "cualquier discurso que se aleje de la realidad" y que "busque un enemigo" en los migrantes. "Cualquiernos preocupa enormemente", ha apostillado, al tiempo que ha apelado a "la responsabilidad" de los políticos.En este sentido, ha revelado que ACNUR España ha solicitado, "una invitación que sigue en pie", según ha incidido.La representante de ACNUR España ha subrayado que la tendencia de las llegadas a España por la ruta del Mediterráneo occidental "claramente ha sido en aumento" en los últimos 18 meses, al tiempo que ha afirmado que con el buen tiempo "es muy probable"Así, Friz-Prguda ha destacado el "déficit" del sistema de asilo, la falta un "" sobre la acogida de los refugiados. En esta línea, ha reclamado infraestructuras y recursos ante el incremento de llegadas a España.No obstante, ha hecho hincapié en que la política narrativa del Gobierno de Pedro Sánchez ", al tiempo que ha saludado que España haya "intentado favorecer" y "se haya involucrado" en cerrar un pacto entre los países europeos ante la situación en la que hace unos días se encontraba en Aquarius, a la deriva con 141 inmigrantes y refugiados a bordo."Nunca deberíamos haber llegado a una situación de personas navegando en alta mar sin poder desembarcar en puerto", ha afirmado.Por otro lado, no ha valorado la decisión del Gobierno de mantener el recurso del anterior Ejecutivo contra la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) que condenó a España a indemnizar con 10.000 euros a dos personas que fueron devueltas a Marruecos tras entrar en España, al considerar que se produjo una expulsión colectiva contraria a la Convención Europea de los Derechos Humanos.En cualquier caso, ha recalcado que ACNUR, al igual que otros organismos internacionales, consideran que las devoluciones sumarias en las fronteras "no están acorde a la legislación internacional ni europea"."Pensamos que hay soluciones mejores de las devoluciones automáticas", ha remarcado. En esta misma línea se ha pronunciado sobre lya que cree que "hay que combinar la necesidad de proteger la fronteras con la de proteger a las personas".