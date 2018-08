Podemos ve "difícil" acordar con el Gobierno el techo de gasto si no renegocia el déficit con Bruselas

infoLibre

Publicada el 20/08/2018 a las 20:08 Actualizada el 20/08/2018 a las 20:09

Disposición a pactar los Presupuestos

Unidos Podemos cree quepara apoyar los objetivos de estabilidad presupuestaria en el Congreso, tras la renuncia del Ejecutivo de Pedro Sánchez a renegociar con la Comisión Europea una nueva senda de reducción del déficit y a derogar la Ley de estabilidad presupuestaria. Así lo manifestó este lunes el portavoz adjunto del grupo confederal Txe​​​​​ma Guijarro, durante una rueda de prensa en la sede de Podemos convocada para informar de la respuesta dada por el Gobierno a los planteamientos realizados por la coalición , que exigió a Sánchez subir impuestos a las rentas altas y enfrentarse a Bruselas para renegociar el objetivo de déficit.Guijarro criticó que, tras su respuesta, el Ejecutivo se encuentre en la misma posición que antes de presentar por primera vez los objetivos de estabilidad, rechazados por el Congreso ante la insuficiencia de apoyos, y que no se haya movido "ni un ápice". "No están dispuestos a modificar la Ley de estabilidad, lo que nos parece bastante desorientador. Sin eso, va a ser difícil que iniciemos una negociación. Niegan la renegociación del déficit", lamentó el dirigente de Podemos, que criticó que el Gobierno "no concreta".Además de "negar cualquier posibilidad" de aprobar una nueva senda o derogar la Ley de Estabilidad, Guijarro señaló que la respuesta del Gobiernopara otros de los compromisos exigidos por Unidos Podemos. "Pero en esos lugares comunes no hay concreciones sobre políticas concretas, plazos concretos o presupuestos concretos. Difícilmente podemos considerar que se produce ningún avance cuando nos ha remitido a casi una respuesta de manual o de argumentario, antes que a una negociación franca", lamentó.Guijarro señaló que "seguramente" celebren un encuentro con el Ministerio de Hacienda "en los próximos días", al que, aseguró, acudiránpese a que la respuesta del Gobierno "no invita a pensar en esa dirección". Desde la formación morada esperan que en esa reunión pueda estar presente la propia ministra, María Jesús Montero, y que sea antes del Consejo de Ministros de este viernes, donde previsiblemente el Gobierno apruebe nuevamente los objetivos de estabilidad para los próximos años, que después tendrán que someterse a votación en el Congreso y, si esta vez son aprobados, en el Senado.Por otra parte, el dirigente de Podemos desligó esta negociación de la de un nuevo proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que la coalición morada espera poder iniciar "cuanto antes" y así "poder tener cuanto antes unos Presupuestos". "La tramitación de los Presupuestos no está estrictamente ligada a la aprobación de la senda de déficit. Podríamos estar comenzando cuanto antes esas negociaciones y los trámites parlamentarios correspondientes", sostuvo Guijarro, que mostró su confianza enen los próximos meses y así que estas puedan entrar en vigor al comienzo de 2019. "Confiamos que se puedan aprobar antes de la finalización de este año", ha afirmado.Con respecto al manifiesto profranquista firmado por varios centenares de miembros y exmiembros de las Fuerzas Armadas, Guijarro tachó de "inaceptable" su actitud. El dirigente insistió en reclamar la exhumación de los restos del dictador en el Valle de los Caídos, un gesto que considera "muy pertinente" aunque reconoce que "llega tarde". "Nos pareceque funcionarios de un cuerpo que no es deliberativo, sino obediente, se dediquen a lanzar comentarios tan descolgados de la historia y se sigan moviendo por parámetros de hace 80 años", denunció Guijarro.