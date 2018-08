La carta de Abdelouahab Taib hallada por los Mossos desvincula el ataque de un móvil terrorista

Publicada el 21/08/2018 a las 17:37 Actualizada el 21/08/2018 a las 19:06

Los Mossos tratan el ataque a su comisaría de Cornellà como "atentado terrorista"

Abdelouahab Tain, ciudadano argelino de 29 años que fue abatido por los Mossos en la comisaría de Cornellà, dejó unaen árabe, donde se refiere a su dios; y un mensaje para su mujer, donde anunciaba que iba a morir, según ha hecho saber Cadena SER La nota recuperada por los Mossos consta ya en el sumario que instruye la Audiencia Nacional , a pesar de que fuentes de la Fiscalíaa esta por "no ser relevante para la investigación", mientras que consideran que el anuncio dirigido a su mujer en el que decía "Me voy a ir insha'Allah, al gran sitio que está arriba" es muy significativo.En la primera traducción de la carta manuscrita por parte de los investigadores, no aparece ningún término que se pueda relacionar con el yihadismo : pide clemencia y que su destino sea bueno. De hecho, este texto podría relacionarse con la declaración de su mujer en la que reconocía que su marido quería suicidarse porquedel colectivo musulmán por ser homosexual ("Dios si sabes que este asunto (..) va en contra de mi religión").Los Mossos d'Esquadra abatieron este lunes a un hombre que había entrado con un cuchillo en una comisaría de Cornellà de Llobregat (Barcelona) con la–Alá es grande, en árabe–, según informaron varios medios de comunicación.Los Mossos entraron en la vivienda del asaltante, que se encuentra acordonada por agentes de la Guardia Urbana, peroni armas.