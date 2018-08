El exJEMAD Julio Rodríguez firma junto a "militares demócratas" retirados un escrito en rechazo al que apoya al dictador Franco

Publicada el 22/08/2018 a las 17:30 Actualizada el 22/08/2018 a las 18:06

Las FFAA no tienen "una moral superior"

El fascismo terminó "hace mucho tiempo"

Una veintena de militares retirados, entre los que se encuentra el, ha firmado un manifiesto en rechazo del comunicado que exaltaba la figura militar del dictador Francisco Franco , suscrito ya por más de 600 profesionales castrenses inactivos, informa Europa Press.Este segundo manifiesto, de un grupo de "militares demócratas", carga contra el general Franco yhacia su figura, que encabezó un golpe de Estado "contra la legal y legítima II República " y fue responsable de mantener durante casi 40 años una dictadura "opresiva e inclemente".Entre los firmantes, además del secretario general de Podemos en Madrid capital, se hallan, así como la viuda del comandante Bernardo Vidal, quien fue expulsado en 1973 de la Escuela de Estado Mayor "por sus ideas demócratas"."Los militares españoles somos funcionarios servidores del Estado, tenemos nuestra conciencia individual libre como cualquier ciudadano, pero no tenemos derecho alguno a presionar como colectivo al Estado democrático", defienden en respuesta al escrito en favor del "militar Franco", que ya ha sido suscrito por más de 600 militares retirados –60 de ellos con la escala de almirante o general, y cinco sobre los que Defensa ha abierto una–.El comunicado de los "militares demócratas" continúa recordando que las fuerzas armadas no poseen "una moral superior" y que se deben a la, que reside en el pueblo español.En este sentido, cada uno de los firmantes ha completado con una aportación personal el contenido del escrito, al que. El exJEMAD Rodríguez se pregunta por qué han firmado varios centenares de militares retirados un manifiesto junto a "condenados por golpistas" por su participación en el 23-F y si se consideran nuevamente "portadores de valores eternos"."¿Por qué apoyan a quien fue desleal, indisciplinado e irrespetuoso con la ley vigente?", les espeta Rodríguez a los suscriptores del comunicado en apoyo a Franco, y añade que con su iniciativa le hacenEl, principal impulsor del manifiesto de repulsa, ha cargado contra los 600 militares retirados porque con su documento le están poniendo "una línea roja al pueblo español": no sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos."La sociedad democrática debe decirle a esos militares que se callen. Que el fascismo se ha terminado en este país hace mucho tiempo", ha dicho Maira en declaraciones a La Sexta , recogidas por Europa Press.El capitán retiradoque ya no están en activo, por los más de 600 que han apoyado el escrito que exalta a Franco. Para que esta tendencia se revierta en el futuro, Maira cree que es necesario que se forme a los militares "en democracia" con "profesores civiles puestos y controlados por el Estado".Respecto a la investigación abierta por Defensa sobre los cinco reservistas que han secundado el manifiesto que ensalza al dictador, Maira ha señalado que un reservista, al contrario que un militar retirado por completo,Asimismo, ha querido diferenciar entre la opinión vertida por los militares que hablan "bien de la democracia y mal del fascismo" y la de quienes hablan "mal del sistema democrático", como es el caso de estos cinco reservistas. Según él, mientras unos, otros "hablan mal del Estado, que como mínimo les paga".