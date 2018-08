El PP afirma que el acuerdo entre Gobierno y Podemos sobre déficit revela que "quien gobierna España es Pablo Iglesias"

Publicada el 23/08/2018 a las 10:52 Actualizada el 23/08/2018 a las 11:22

Ciudadanos califica el pacto de "triquiñuela legal"

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea , ha afirmado este jueves que el acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y Podemos para la eliminación del veto en el Senado a larevela que"Es una prueba de que gobierna Pablo Iglesias. Quien sí tiene un proyecto político y tiene claro lo que hacer con España es el señor Iglesias, que es quien de verdad está gobernando este país", ha opinado García Egea en una entrevista en la Cadena SER recogida por Europa Press.A última hora de este miércoles, el partido morado alcanzó un acuerdo con el Ministerio de Hacienda en el que se recoge la eliminación de derecho a veto que atribuye la Ley de Estabilidad Presupuestaria al Senado para la definición de la senda de déficit, así como un, tal y como contó el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, al término del encuentro."Una de las exigencias de Podemos se ve con un sistema que evita que se pase la senda de déficit por el Senado donde los ciudadanos le dieron mayoría absoluta al PP. Es evidente que", ha destacado al respecto el dirigente conservador.Para García Egea, este acuerdo se trata de "una muestra más de lo que quería Iglesias; unos presupuestos que subieran los impuestos y permitieran a aquellos que gobiernan en coalición con Podemos y PSOE seguir" para a futuro tener que realizar "nuevos ajustes, como se ha visto en el pasado".Por su parte, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas , ha afirmado este jueves que el pacto se trata, en su opinión, de una "".En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Villegas ha asegurado queque una ley como la del techo de gasto que decide el reparto entre comunidades "no pase por la cámara territorial donde están representados estos territorios".Al igual que lleva haciendo la formación de Rivera desde que el PSOE presentó la moción de censura contra el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, Villegas ha exigido al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez,porque considera que es "la forma idónea para intentar corregir los desequilibrios que, PSOE y Podemos, suponen que existen".. La única forma, si existe un desequilibrio como señala Echenique, es convocar elecciones porque sino me suena a excusa para hacer trampas", ha recalcado el dirigente de Ciudadanos.Por otra parte, Villegas ha lamentado que desde el Gobierno no se hayan puesto en contacto con Ciudadanos para negociar la senda de déficit, que se trata del paso previo a la confección de los Presupuestos Generales del Estado 2019, aunque ha señalado que"Con quien quiere pactar las subidas de impuestos y el mayor endeudamiento de España son con los populistas de Podemos y contará con el apoyo de los separatistas y los nacionalistas vascos. Es la política de Sánchez, elige a sus socios y", ha sentenciado el número dos de Ciudadanos.