La ONU ve "positivo" exhumar a Franco pero pide más al Gobierno, como juzgar a franquistas

Publicada el 18/09/2018 a las 11:15 Actualizada el 18/09/2018 a las 11:29

El relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, el argentino Fabián Salvioli, ha tildado dey ha instado al Gobierno de Pedro Sánchez a dar más pasos en defensa de las víctimas de la dictadura. Así lo ha puesto de manifiesto, en declaraciones a los periodistas a las puertas del Congreso de los Diputados que recoge Europa Press, donde ha estado acompañado por los grupos parlamentarios de Unidos Podemos, Esquerra Republicana (ERC) y el PNV, así como por Compromís y EH Bildu.Salvioli ha subrayado que la exhumación del dictador es "un paso positivo" y ha recordado que su antecesor en el cargo, el colombiano Pablo de Greiff, ya señaló en su anterior visita a España en 2014 que debían darse pasos en ese sentido para, entre otras cosas,con el fin de que no siga siendo un monumento "oprobioso" para las víctimas del franquismo.Pero es un paso, según Salvioli, que debe ser "continuado" en otras materias, entre las que ha citado la necesidad realizarque se están llevando adelante en otros países ocometidas durante la dictadura. "No hay ningún impedimento desde el derecho ni nacional ni internacional para juzgar y condenar a los responsables", ha manifestado el relator de la ONU antes de reunirse con el intergrupo de Memoria Histórica de la Cámara Baja.Salvioli ha acudido este martes al Congreso, además, para impartir una conferencia sobre laen relación con las directrices que el anterior relator de la ONU, el colombiano Pablo de Greiff, entregó al Gobierno de Mariano Rajoy hace cuatro años.Su intención, según ha apuntado a los medios, espara poner de relieve las medidas que España debe tomar para garantizar la memoria, la justicia, las reparaciones y las garantías de no repetición a las víctimas de la dictadura.