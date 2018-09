Unidos Podemos se abre a apoyar los Presupuestos incluso con la senda de estabilidad de Rajoy

Publicada el 24/09/2018 a las 12:08 Actualizada el 24/09/2018 a las 18:52

Unidos Podemos redobla la presión sobre el Gobierno para alcanzar un pacto para apoyar los Presupuestos Generales del Estado, pero también se muestra dispuesto a votar sus cuentasen las Cortes. Así lo confirmaron fuentes de la dirección de Podemos horas después de que este lunes PP y Ciudadanos tumbasen con su mayoría en la Mesa del Congreso la treta que intentó llevar a cabo el Gobierno para eliminar la capacidad de veto del Senado a esta propuesta de estabilidad. No obstante, la coalición morada condiciona su apoyo a las cuentas en estas circunstancias a que los Presupuestos no se vean excesivamente afectados al estar sujetos a una senda de gasto más restrictiva y a la aprobación de una reforma fiscal para financiar las medidas sociales a implantar.Este lunes, el partido morado presentó el documento Presupuestos con la gente dentro. Democracia es Estado social, un escrito en el que recoge varias de sus propuestas ya conocidas –como son el paquete de medidas para frenar la burbuja del alquiler, la revalorización de las pensiones con el IPC, la derogación de las dos últimas reformas laborales o la derogación de la ley mordaza– e incluye algunas nuevas, como son la creación deo la implantación de un impuesto a las eléctricas "en función de los aumentos que experimente el precio" de la electricidad.La negociación del proyecto de Presupuestos está en su recta final, y Unidos Podemos quiere tener un acuerdo para la primera o la segunda semana de octubre, como tarde. Por ello, este documento –el segundo que hace público la formación relativo a las cuentas del año que viene– recoge algunas de las medidas que ya anunció el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace unas semanas en la Moncloa. Además de las mencionadas, entre dichas medidas se encuentran algunas como la rebaja de la cuota a los autónomos con menores ingresos –que ha generado críticas entre algunas asociaciones de autónomos–, que ahora Podemos quiere elevar a 1.000 euros en 2019 y no en 2020, como planteaba inicialmente.No obstante, también hay novedades en el documento, y apuntan directamente al precio de la luz, que en las últimas semanas ya ha sido noticia por la decisión del Gobierno de suspender el impuesto a la generación eléctrica para tratar de reducir la factura de las familias. Podemos plantea nuevas medidas para cumplir con este mismo propósito, y proponen "introduciren el precio que asegure que el sueldo no se nos va en pagar un servicio básico como es la energía en la primera residencia y que nadie se queda sin suministro". "Para que todo el mundo que tenga derecho a ello y se pueda aprovechar de esta medida, hay que ofrecer a los consumidores que estén en el mercado libre pasarelas para volver al mercado regulado, donde estarán más protegidos", sostiene a este respecto el documento.El partido morado incluye una segunda propuesta para combatir la subida de los precios de la luz: establecerque grave, precisamente, el aumento de los precios. "En una sociedad democrática e igualitaria no es asumible que los beneficios de unas pocas eléctricas suban al mismo ritmo que las dificultades de las familias para pagar la luz. Las eléctricas deben devolver en estos momentos excepcionales los privilegios de los que han disfrutado", defiende Podemos, que plantea establecer "un cargo a la sobrerretribución en función de los aumentos que experimente el precio de la luz" que consista, básicamente, en que "las eléctricas contribuyan más cuanto mayores sean los precios".El documento de "exigencias" para votar a favor de los Presupuestos de Unidos Podemos también incluye un apartado relativo a la reforma fiscal, el punto donde la coalición y el Gobierno tienen más discrepancias y donde hay, hasta el momento, menos avances."para recuperar el rescate bancario", una tasa que Sánchez descartó ya hace varias semanas, y también exige que el impuesto a las transacciones financieras que se ponga en marcha "afecte también a los derivados", un producto financiero complejo que Unidos Podemos considera clave para detener la especulación pero que el Ejecutivo no quiere incluir.Asimismo, la formación que lidera Iglesias plantea la necesidad de subir el IRPF a las rentas más altas, pero pretende que esta subida, frente a los 140.000 euros que el propio Iglesias había acordado y el Gobierno habían trasladado en declaraciones a los medios en las últimas semanas. Y Unidos Podemos quiere poner en marcha otro impuesto "extraordinario" destinado a las grandes fortunas, "con un tipo del 1 % calculado sobre el patrimonio para aquellas personas que tengan más de 10 millones de euros de patrimonio".