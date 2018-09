España tiene casi 5.000 camas hospitalarias públicas menos que en 2010

Publicada el 24/09/2018 a las 17:40 Actualizada el 24/09/2018 a las 18:13

El Sistema Nacional de Salud (SNS) contó en 2016 conen funcionamiento con respecto al año 2010, lo que supone una(115.426 frente a 110.509), según un informe de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO), elaborado con los últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad y el Instituto Nacional de Estadística (INE), informa Europa Press.El análisis del sindicato hace un, pormenorizando por comunidades autónomas, de una serie de cifras de la sanidad pública española, como gastos e inversiones, conciertos, empleo o listas de espera. A la vista de este informe, CCOO ha reclamado unautonómica que "permita incrementar los ingresos y que garantice la sostenibilidad del sistema sanitario", y que también palie las "diferencias abismales" entre comunidades autónomas."Ahora mismo, todos los ciudadanos de España no tienen las mismas posibilidades. Lasen categorías como gasto o listas de espera quirúrgica", ha criticado en rueda de prensa el secretario general de FSS-CCOO, Antonio Cabrera.Entre los datos expuestos por el sindicato, el gasto farmacéutico ha subido un 14,2% en el conjunto de las comunidades autónomas desde el año 2014 con respecto a los últimos datos, recogidos en 2017. Así, España ha pasado de los 18.537 millones de euros a los más de 21.000. "España es es el país de Europa con el. Las subastas de fármacos, como se plantearon en Andalucía, son una solución a estos datos. Tanto el Gobierno como las CC. AA. deben planteárselo", ha reclamado.Otro de los puntos que critica el sindicato es que "sistemáticamente, los presupuestos sanitarios no cubren los gastos realizados". En el periodo 2010-2016 (último dato disponible), la suma del gasto sanitario de las comunidades fue mayor que la suma de susdurante todos los años.En total, se han gastado 31.027 millones de euros más de los presupuestados en esos seis años. Cuatro regiones han gastado elen siete años: Murcia, La Rioja, Baleares y Comunidad Valenciana. "Una gran parte de esta diferencia entre presupuesto y gasto va a la deuda. Están presupuestando a sabiendas de que van a gastar más, por lo que no vale nada de lo debatido en los parlamentos", critican desde CCOO.Según datos del INE , 2017 fue el año de la serie con mayor gasto en salud por persona. Ese gasto tocó suelo en 2013, con 343 euros, y ha ido creciendo progresivamente, hasta alcanzar los 394 euros. En el último año, se registra una gran diferencia entre comunidades, tanto en gasto medio por persona como en renta media por persona. La horquilla en gasto medio está entre los 488 euros de País Vasco y los 301 de Extremadura. El rango de renta media va de los 14.397 euros de los vascos a los 8.250 de los extremeños.Calculando qué porcentaje de la renta se destina a gasto en salud, el sindicato alerta de que las que tienen una. Andalucía tiene el porcentaje más alto en gasto en salud sobre renta, con un 4,14 por ciento; le sigue Murcia, que ocupa la segunda posición (4,13%).Para el sindicato, los datos sobre listas de espera plantean "serias dudas" respecto a la equidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), con grandes diferencias entre comunidades. Las cinco que tienen los peores datos en tiempo medio de espera para operarse y en porcentaje de pacientes que esperan más de 6 meses son(177 días y 34,2%),(163 días y 36,4%), Cataluña (148 días y 29,7%), Extremadura (146 días y 27,9%) y Murcia (96 días y 16,8%).Lacon las que lideran los datos en cada una de esas estadísticas es "elevadísima": 127 días y 36%. Por ejemplo, el número de días de tiempo medio de espera en País Vasco, Madrid y La Rioja ronda los 50 días, y el porcentaje de pacientes que esperan más de medio año no llega al 1% en esas tres comunidades.Con respecto al número de camas disponibles en centros del SNS, elha bajado de las 125.280 en 2010 al 122.484 en 2016, lo que supone una variación negativa de 2.796 (2,23%). Además, casi eldel total de camas: 11.975. Si contamos solo las que están habilitadas, hay 2,38 camas por cada 1.000 habitantes, mientras que en 2010 eran 2,51.Las, de nuevo, son resaltables. Mientras que Extremadura y Castilla-La Mancha cuentan con un 10% de camas en funcionamiento menos que en 2010 (9,67% y 8,64%, respectivamente), Murcia o La Rioja han sido las que más han incrementado sus cifras (10,45% y 18,13%, respectivamente).De mayor a menor, así clasifica el resto de CC. AA: Castilla y León (-7,36%), Cataluña (-7,07%), Galicia (-6,86%), País Vasco (-4,92%), Madrid (-4,85%), Comunidad Valenciana (-4,57%), Cantabria (-3,48%), Andalucía (-2,65%), Canarias (+0,28%), Asturias (+0,30%), Aragón (+1,36%), Baleares (+2,45%) y Navarra (+7,3%).En el apartado de empleo, en 2016 había 5.605 personas más trabajando en centros sanitarios públicos que en 2010, aunque existen diferencias entre. Mientras que ha crecido el número de especialistas, fisioterapeutas o facultativos (12.137 más), los datos en personal de oficio o administrativos son notablemente más bajos (6.532 menos).