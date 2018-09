El PSOE se plantea reprobar a Pastor y la vicepresidenta socialista del Congreso avisa de que el Reglamento no lo permite

Publicada el 24/09/2018 a las 11:43 Actualizada el 24/09/2018 a las 13:16

"La Mesa del Congreso no admite presiones"

La vicepresidenta segunda del Congreso, la socialista Micaela Navarro, ha recalcado este lunes que, Ana Pastor. "Cualquiera que conozca el Reglamento sabe que eso no es posible", ha aseverado, informa Europa Press.Así lo ha señalado, en los pasillos del Congreso, al ser preguntada por la posibilidad de que el PSOE intente reprobar a la presidenta en el caso de que facilite que la Mesa del Congreso frene su enmienda para anular el veto irreversible del Senado a la senda de déficit."No sé de dónde ha salido esa historia", ha indicado Navarro, quien ha rechazado que el PSOE esté "presionando" a la presidenta de la Cámara, tal y como ha dado a entender este mismo lunes la presidenta del Congreso. En todo caso, la también presidenta del PSOE andaluz, Susana Díaz , ha querido dejar claro que "cualquier que conozca el Reglamento" debe saber que "no es posible" reprobar a la presidenta de la Cámara Baja.Ana Pastor ha subrayado lunes que la Mesa de la Cámara, la cual preside,". Así lo ha declarado antes de la reunión de la Mesa del Congreso que ha convocado para analizar los recursos de PP y Ciudadanos contra la decisión de la Mesa de la Comisión de Justicia de admitir a trámite la polémica enmienda socialista.La presidenta del Congreso no ha mencionado expresamente la intención del PSOE de promover su reprobación en el caso de que,, la Mesa de la Cámara anule la tramitación de la enmienda a una ley de violencia de género para reformar la Ley de Estabilidad . Al mismo tiempo, ha rehusado concretar si en esta cita se adoptará una decisión sobre los recursos de 'populares' y 'naranjas'.