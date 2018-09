Sánchez viajará a Cuba en visita oficial

Publicada el 25/09/2018 a las 18:29 Actualizada el 25/09/2018 a las 19:19

El presidente del Gobierno , Pedro Sánchez, ha aceptado la invitación del nuevo presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, para viajar a Cuba, y realizará una, según han informado fuentes del Gobierno, aunque por el momento no han facilitado una fecha, informa Europa Press.Sánchez y Díaz-Canel han celebrado su primer encuentro bilateral, de una media hora, en la sede de la ONU , donde ambos asisten a la 73 Asamblea General. Ahora, los dos gobiernos están coordinando agendas para cerrar cuanto antes un viaje que, a juicio del Gobierno, servirá pararespecto a otros países, como Estados Unidos con Barack Obama, Francia con François Hollande o Italia con Matteo Renzi, que ya viajaron a la isla. Así como el papa Francisco. Las empresas españolas con intereses en Cuba también consideran necesario ese viaje.Si la visita finalmente se produce, Sánchez se convertirá en el primer presidente del Gobierno español que emprende viaje oficial a Cuba desde que lo hiciera. José María Aznar y los reyes Juan Carlos y Sofía visitaron La Habana en 1989, con motivo de una Cumbre Iberoamericana, pero no en viaje oficial.Ya el año pasado, el entonces ministro de Asuntos Exteriores , Alfonso Dastis, viajó a La Habana y anunció preparativos para una visita de "alto nivel", es decir, del presidente del Gobierno o de los reyes, para antes de que Raúl Castro dejase la presidencia en abril. Sin embargo, unos meses después reconoció que no se daban las condiciones para ese viaje.Fuentes diplomáticas explican además que el Gobierno de Sánchez quierecon toda América Latina y que sería raro que Cuba quedase fuera de ese empeño. Sánchez hizo en agosto una primera gira iberoamericana que le llevó a Colombia, Chile, Bolivia y Costa Rica.Por otro lado, Pedro Sánchez se ha encontrado con Donald Trump en la recepción de jefes de Estado y de Gobierno ofrecida por el presidente de EE.UU. para acoger a losde la Asamblea General de las Naciones Unidas.