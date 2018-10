Marlaska confirma que la documentación sobre ETA entregada por Francia ha permitido esclarecer un atentado de la banda

Publicada el 03/10/2018 a las 09:52 Actualizada el 03/10/2018 a las 10:15

Voluntad de diálogo del Gobierno con la Generalitat

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska , ha confirmado este miércoles que la documentación sobre ETA entregada por las autoridades de Francia ha permitido esclarecer "al menos" un atentado, el perpetrado por la banda terrorista en Vitoria en el año 2000 en el que fue asesinado el funcionario de prisionesAsí lo ha anunciado el ministro en declaraciones eny que recoge Europa Press, en las que ha explicado que los efectos y documentos incautados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad francesas a la banda terrorista durante los últimos 20 años fueron entregados a Españade este año. La entrega de estos documentos se simbolizó en el acto celebrado este lunes en el palacio de, que contó con el primer ministro francés,, y en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , rindió homenaje a las víctimas de ETA y agradeció la colaboración francesa en la lucha contra la banda terrorista.Con respecto a la polémica generada por la ausencia de los expresidentes del Gobierno, José María Aznar Mariano Rajoy , en este acto, Marlaska ha sugerido que no acudieron por no haber cuadrado su agenda. El titular de Interior ha puesto en valor que al evento acudió la "mayoría de las víctimas" y ha apuntado que, en clave personal, él nunca se plantearía no acudir a un acto con la gran parte de las víctimas de ETA. "Eliminaría cualquier compromiso de mi agenda que pudiera hacer que me perdiera este acto", ha zanjado.En la misma entrevista, el ministro también ha defendido la voluntad de diálogo del Gobierno con la Generalitat, pese al ultimátum lanzado por el president catalán, Quim Torra , y ha reivindicado que la política de distensión "está funcionando" y está destinada a solucionar las preocupaciones de la sociedad. Además ha asegurado, ante la amenaza de Torra, que el Gobiernoy seguirá trabajando. "Sabemos cuales son las preocupaciones de la sociedad, que quiere soluciones, cohesión social y distensión", ha recalcado.