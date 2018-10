Pedro Duque apuesta por un "órgano externo" a la Universidad para detectar irregularidades

Publicada el 04/10/2018 a las 13:15 Actualizada el 04/10/2018 a las 13:16

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque , apuesta por que la futuraque prepara el Gobierno incorpore uno "parcialmente externo" para "detectar cualquier tipo de irregularidad" y evitar así casos como los de Cristina Cifuentes Para el titular del departamento, "es muy difícil saber cómo se va a perfilar" esta futura Ley por la transferencia de las competencias entre comunidades autónomas en materia de educación, pero sí ha asegurado que debería contemplar unaentre universidad y sociedad"."Es lógico que uno de los cambios sea una mayor participación del tejido social en la definición de qué es y lo que tienen que hacer las universidades, qué estudios son necesarios y qué camino deberíamos seguir", opina Duque, que apunta que el Ministerio "seguramente" incluirá "algún tipo de mecanismo" para que la sociedadcon el objetivo de influir en el funcionamiento "positivo" del sistema.En un desayuno informativo celebrado este jueves en Madrid, Duque ha vuelto a decir queel tratamiento informativo que ha recibido el sistema universitario a raíz de los casos de Cifuentes, Casado y Montón, y ha insistido en que estos son. "El sistema no está sujeto a ningún problema de los que se ha informado", ha añadido. "Espero que no hayamos tenido un mazazo universal, una vez el pico de información haya remitido, probablemente la universidad seguirá teniendo el prestigio que merece", sostiene Duque.Según indica, España tiene actualmentede su historia y para mantener ese nivel es necesario "rehacer, cambiar, modificar, el modelo de universidad". Otra de las medidas que ha destacado del ámbito universitario guarda relación con el acceso a la universidad. Así, ha señalado que "para no perder ningún talento ni por procedencia ni situación económica", su departamento está trabajando con elen una reforma del modelo de becas.