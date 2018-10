Publicada el 15/10/2018 a las 14:23 Actualizada el 15/10/2018 a las 15:00

La Universidad Carlos III de Madrideste martes en una de las aulas del centro público. Iba a ser, según comprobó, el acto de constitución de la asociación católica de estudiantes Totus Tuus UC3M . "La decana ha adoptado una resolución por la quepara el acto inaugural de la asociación, por indicios de que su celebración podría impedir la normal realización de las actividades propias de la Universidad, de acuerdo con el artículo 2.3 de la normativa sobre autorización de uso de espacios en la universidad", han confirmado fuentes de la universidad a este diario.Según la normativa , el uso de los espacios de la universidad podrá limitarse "cuando la actividad" para la que se reservaron "se realice en horarios y jornadas extraordinarias", cuando no tenga relación con los fines de la universidad o cuando existan "razones fundadas de que la celebración del acto".La asociación, que se iba a constituir oficialmente este martes, pretendíaoficiada por el obispo de Getafe, según confirmaron a este periódico fuentes del Obispado. El acto, en un principio y según confirmó un portavoz de Totus Tuus UC3M, iba a tener lugar con el visto bueno del centro. "Sorprendentemente, la universidad nos ha dado permiso. Nos pareció muy extraño pero lo camuflamos un poco en el sentido de acto inaugural", afirmó en conversación telefónica con. Pero ahora, a escasas 24 horas, la universidad parece haber cambiado de opinión.El acto había despertado las quejas de otras asociaciones laicas de la universidad. "No nos gusta que intenten convertir la universidad, que debería ser un sitio de conocimiento científico, objetivo y demostrable, en un", criticó Carlos Entenza, responsable de Instituciones y Legalidad de la Dirección Regional del Frente de Estudiantes de Madrid. De hecho, a modo de protesta, esta organización pensaba lanzar este martes una acción de protesta a través de las redes sociales."Nacemos con un objetivo: ser un centro de apostolado en la universidad, es decir, un grupo de jóvenes activos que demuestren que también", dijo un portavoz de Totus Tuus. Los rituales litúrgicos tendrían lugar, en principio, dos veces por semana. Y lo harían, según dijeron, igual que el primero: en un aula, aunque esta vez será la que el centro conceda a la asociación para que la emplee como su local de reuniones.No obstante, no es la primera asociación católica de la universidad. Existe otra:. Su objetivo, en el fondo, es el mismo que el de Totus Tuus. "Nos juntamos en el Campus de Getafe una vez por semana para charlar y debatir sobre el contenido de la Biblia y los temas que propone", explican en el directorio de organizaciones estudiantiles de la UC3M. "Somos estudiantes que creemos que la Biblia, a pesar de su antigüedad, es un libro actual. Por eso, creemos que merece la pena leerla y descubrir lo que dice sobre nosotros y sobre Jesús", aseguran.