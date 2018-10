Un obispo oficiando misa en clase: el proselitismo de la Iglesia encuentra hueco en la Universidad Carlos III

Publicada el 04/10/2018 a las 16:45 Actualizada el 04/10/2018 a las 19:39

33 capillas católicas en universidades públicas

Misas semanales, rosarios, horas santas y charlas sobre el derecho a la vida. Esas serán las nuevas actividades a las que podrán asistir los alumnos de launa vez se haya constituido, la nueva asociación estudiantil católica de la institución. Se creará formalmente el próximo 16 de octubre y se hará, como no podía ser de otra forma, mediante la celebración de una misa. El problema es que el ritual estará, que dará el pistoletazo de salida a la asociacióndel campus de la localidad madrileña. Una que, nada más y nada menos, cuenta con un aforo para 150 personas."Nacemos con un objetivo: ser un centro de apostolado en la universidad, es decir, un grupo de jóvenes activos que demuestren que también", explica ael presidente de la neonata asociación. Pero aunque la celebración de una misa en un aula de una universidad pública parezca llamativa, lo cierto es que, según comenta el estudiante, el acto tendrá lugar. "Sorprendentemente, la universidad nos ha dado permiso. Nos pareció muy extraño pero lo camuflamos un poco en el sentido de acto inaugural", afirma.Este diario trató de contrastar esta afirmación con la propia UC3M pero, por el momento, el centroPero la cosa no termina ahí. Tal y como confirman fuentes de Totus Tuus, los rituales litúrgicos tendrán lugar, en principio,. Y lo harán igual que el primero: en un aula, aunque esta vez será la que el centro conceda a la asociación para que laEsto, precisamente, es lo que ya hace otra asociación estudiantil de la misma universidad:. Su objetivo, en el fondo, es el mismo que el de Totus Tuus. "Nos juntamos en el Campus de Getafe una vez por semana para charlar y debatir sobre el contenido de la Biblia y los temas que propone", explican en el directorio de organizaciones estudiantiles de la UC3M. "Somos estudiantes que creemos que la Biblia, a pesar de su antigüedad, es un libro actual. Por eso, creemos que merece la pena leerla y descubrir lo que dice sobre nosotros y sobre Jesús", aseguran.Y como esta organización ya fue autorizada, a Carlos Entenza, responsable de Instituciones y Legalidad de la Dirección General del, no le sorprende que la UC3M haya vuelto a permitir que se constituya otra nueva. "Encuentro normal que la universidad dé permiso porque ya autorizaron a Grupos Bíblicos, que traía todos los miércoles a un cura para dar misa en un despacho de la asociación, un espacio que pertenece al centro", lamenta.No le gusta que ni una ni otra asociación tengan hueco en la universidad, y menos para la celebración de rituales religiosos porque, para ellos, "la mejor educación posible es la laica y la libre de adoctrinamientos y visiones segmentadas". "No nos gusta que intenten convertir la universidad, que, en un lugar para dar misas y cultos a dioses", censura.Eligen las aulas porque, explican,. "Haremos esa reivindicación, aunque ya se hizo hace 10 ó 15 años y no dio resultados", afirma el presidente. Pero es extraños, pues la presencia de la Iglesia católica en las universidades públicas es más que frecuente.Según los datos que ofreció la organización Europa Laica en el año 2016,. Y Madrid gana por goleada. La Universidad Politécnica, la Universidad Complutense, la Universidad Autónoma y la Universidad Rey Juan Carlos tienen varias, pero la UC3M, en cambio, no dispone de ningún lugar reservado para la religión.El presidente y socio fundador de Europa Laica, Antonio Gómez Movellán , lo tiene claro. "Nosotros estamos totalmente en contra de que dentro de las universidades se realicen actos confesionales, y más si se producen dentro de las aulas", critica. "Los estudiantes tienen plena libertad para crear asociaciones, confesionales o no, pero", añade.Aunque defienda lo contrario, Gómez Movellán recuerda que la presencia de la Iglesia católica es posible porque losasí lo contemplan. "La Iglesia y las universidades suelen tener convenios", critica. Pero tal y como publicó , los juristas alertan de los vicios del acuerdo porque afecta, sobre todo, al artículo 16 de la Constitución: "Ninguna confesión tendrá carácter estatal"."No tiene sentido que haya capillas en las universidades cuando. El objetivo es hacer notar su presencia", censura el presidente de Europa Laica. Los datos le dan la razón. Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 68,2% de los españoles se siente católico. Pero: el 61% declara no acudir casi nunca a misa u otros oficios religiosos –sólo el 13,3% asegura hacerlo casi todos los domingos y festivos.Para Gómez Movellán, la simbiosis entre las dos instituciones tiene una explicación: "la Iglesia tiene la idea de manifestar la presencia pública de lo religioso en cualquier lado". "No nos negamos a la realización espiritual de nadie, lo que pasa es que", sentencia.