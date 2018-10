Estudiantes católicos desafían a la Carlos III y rezan en el campus después de que la universidad impidiera que un obispo oficiara misa en un aula

Publicada el 16/10/2018 a las 14:37 Actualizada el 16/10/2018 a las 15:38

Tras la cancelación del acto por la arbitrariedad de la Decana y por presión de otras asociaciones, nos las hemos apañado para inagurar la asociación Totus Tuus. pic.twitter.com/hRL48Caiea — Totus Tuus UC3M (@TUc3m) 16 de octubre de 2018

Todos reunidos por la libertad ✝️ pic.twitter.com/9HBVyNtQuk — Totus Tuus UC3M (@TUc3m) 16 de octubre de 2018

La asociación católica de estudiantesla inauguración de sus actividades en el campus entre oraciones. Aunque no en un aula universitaria y con la presencia del obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, tal y como pretendían. Decenas de estudiantes se han concentradode la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III de Madrid, para dar inicio a las actividades que pretenden llevar a cabo a partir de este martes. La acción se ha llevado a cabo a pesar de que la decana, Rosa Rodríguez López, suspendiera este lunes la cesión del espacio en el que tenían previsto celebrar el acto: un aula del centro público.Según informó este lunes a, portavoz del Frente de Estudiantes de Madrid, los estudiantes de la asociación –que no respondieron a la suspensión ordenada desde el decanato– compartieron a través de mensajes de Whatsapp que el acto se celebraría frente al aula que les habían negado, en el propio pasillo. "Hoy", dijeron en el mensaje. "Mañana día 16 de octubre a las 13:45 horas vamos a demostrar que los católicos tenemos cabida en cualquier lugar, más concretamente en el ambiente universitario. Nos reuniremos los jóvenes en el pasillo del aula 10.2.12. [...]. No nos dejarán celebrar la misa, pero", sentenciaron.Y así lo hicieron. Según ha explicado a este periódico una alumna que ha estado presente, los integrantes de la asociación inicialmente se concentraron en el pasillo de la universidad junto al aula en la que iba a celebrarse la misa pero, "puede que porque eran demasiados", decidieron bajar a la entrada del edificio. Una vez allí, en un escenario y micrófono en mano, dijerony, como colofón, rezaron oraciones como el Padre nuestro y el Ave María.Además, el portavoz de Totus Tuus ha mostrado su malestar con la Universidad, a la que acusa de haber cedido ante presiones de otras asociaciones "a las que no les gustó mucho". "Cumplimos todos los requisitos formales, no había ningún impedimento, invitamos al obispo y la Universidad, como no había ningún motivo, no nos pudo cancelar el espacio", ha dicho. Sin embargo, ha afirmado, desde que empezaron a promocionar el acto "algunas asociaciones amenazaron con boicotearlo" y "el personal de la UC3M empezó a retirar carteles". Ante ello, pidieron seguridad al centro. "Ante esto,, un acto aprobado, autorizado", ha lamentado."Es evidente que los jóvenes católicos universitarios en la universidad pública nos encontramos con", ha añadido. Por eso, ha sentenciado que el centro "es un espacio público" que pertenece "a todos".