Borrell, sobre los independentistas y los Presupuestos: "Mucha bravata, pero a la hora de la verdad lo votan"

Publicada el 18/10/2018 a las 09:13 Actualizada el 18/10/2018 a las 11:18

Borrell, un 'pirómano' que se pone 'chulo'

Iglesias le pide moderación

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell , se ha mostrado convencido de que "a la hora de la verdad" los grupos independentistas catalanes(PGE). "¿Qué se juegan a que mucha bravata pero,?", ha dicho durante una comparecencia en la Comisión Mixta Congreso-Senado para laBorrell ha insistido, como en los últimos días, en que los independentistas parecen decir un día una cosa y otra la contraria en relación con los Presupuestos. "Pero creo que lo van a votar, pero no porque tengamos uncon ellos, sino por su propio interés", ha añadido. El ministro respondía así a lassobre los socios parlamentarios con los que el Gobierno deberá aprobar los presupuestos, aunque la senadora de ERCtambién ha hablado del asunto, precisamente cuando le afeaba al Ejecutivo que propugne el diálogo pero después tome decisiones como no invitar a la Generalitat a actos internacionales que se celebran en Cataluña."Parece que, y le recuerdo que tienen pendientes de aprobar unos Presupuestos que, entre otras cosas, tienen que financiar sus acciones ministeriales", ha dicho la senadora, añadiendo que, a la luz de la situación, esos presupuestos tienen un "futuro poco prometedor". Castel ha irritado al ministro con una intervención en la que le ha preguntado a cómo iba su tarea dey si ha decidido extenderla a "diplomáticos belgas".El ministro ha tachado de "auténtica" que el independentismo lo acuse de querer "desinfectar Cataluña" , y ha insistido en que lo que él dijo es que "la sociedad catalana está" y para curar esas heridas "hay que desinfectarlas". "Están infectadas por la mentira", ha proseguido, recalcando que "quien está infectada no es la sociedad catalana, son las heridas". Con todo, ha dado por hecho de que volverán a acusarlo de lo mismo, aunque él nunca ha dicho "semejante barbaridad".El portavoz del PDeCAT en el Congreso,, ha advertido este jueves al presidente del Gobierno,, de que Borrell, puede serde que los Presupuestos de 2019 no se terminen aprobando. Campuzano ha señalado que Borrell es uno de esos ministros de Sánchez que, "en lugar de trabajar para la solución [del conflicto en Cataluña] y estar en favor del diálogo, juega a ser un pirómano". "Es una pena", ha apostillado.En la misma línea crítica ha manifestado su opinión el portavoz adjunto de ERC en la Cámara Baja, Gabriel Rufián que, preguntado por las palabras de Borrell, ha dicho que el ministrocon los partidos independentistas sobre cuál será su posición final ante los Presupuestos. "Es más chulo que un ocho", ha comentado el independentista catalán, que también ha lamentado que Borrell fuera en su día "la esperanza del PSOE" y ahora sea "simplementecomo Sociedad Civil Catalana (SCC)".En declaraciones a los medios de comunicación, Iglesias también se ha referido a lo expresado por Borrell y, después de referirse a él como un político "inteligente, brillante" y con una "enorme preparación intelectural", le ha aconsejado que."Creo que la gente esta cansada de tonos un poco chulescos, de vamos a ver si el más chulo es de ERC o del PSOE", ha dicho. El líder de la formación morada tiene previsto unla semana próxima con el portavoz del PDeCat en el Congreso, Carles Campuzano, para hablar de los Presupuestos Generales del Estado de 2019 "y de más cosas". Si bien ha enmarcado este encuentro en la normalidad de los contactos que tienen entre sí los parlamentarios de distintas fuerzas políticas.