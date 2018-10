Heridos once policías y un interno durante un intento de fuga en el CIE de Aluche de Madrid

Publicada el 20/10/2018 a las 17:10 Actualizada el 20/10/2018 a las 17:58

"No son centros de acogida: son cárceles"

Once agentes de la Policía Nacional han resultado heridos, dos de los cuales han precisado traslado hospitalario, y un interno ha sufrido lesiones leves tras un intento de fuga en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche. El intento de fuga por parte de un grupo de internos, la mayoría de ellos de origen argelino, se ha producido sobre las 21.30 horas, según han explicado a Europa Press fuentes policiales.Como consecuencia del incidente, dos agentes de la Policía Nacional han precisado traslado hospitalario a un centro privado. Uno de ellos ha sufrido unay su compañero presentaba una, según han informado a Europa Press fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Además, otroscuando trataban de impedir la fuga. Igualmente,y ha sido trasladado por la Policía al Hospital Gómez Ulla, donde ha ingresado con pronóstico leve. Asimismo, una de las enfermeras que trabaja en el CIE ha precisado atención médica debido a una, según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias Madrid.En el CIE de Aluche hays y, en el momento del intento de fuga, trabajaban en el lugar una decena de agentes. Según fuentes policiales, los internos han utilizado bancos como arietes y han atacado con gran violencia a los agentes. Este centro de internamiento de extranjeros, con capacidad para hasta 280 internos, ha sidoa lo largo de los últimos meses, uno de los últimos registrado el pasado mes de agosto cuando 13 menores lograron fugarse del centro.Según un informe elaborado por la ONG SOS Racismo Madrid hecho público el pasado mes de julio, los internos del CIE de Aluche han protagonizado entre 2014 y 2017 -ambos incluidos- al menos 15 huelgas de hambre, tres protestas colectivas o motines pacíficos, así como 7 intentos de suicidio y 11 intentos de fuga. Uno de los incidentes más graves se registró en octubre de 2016, cuando un grupo de unos 39 de inmigrantes permanecieron durante más de diez horas amotinados en la azotea del centro.Otro incidente registrado la noche 31 de julio de 2017, en protesta por las malas condiciones del centro, motivó que la Asociación SOS Racismo Madrid presentara una denuncia ante el Juzgado de Guardia de plaza de Castilla, en la que pedía que se investigara la supuesta agresión y castigo sufrido por un interno del mismo. Tras ello, el Defensor del Pueblo trasladó las quejas al Ministerio Fiscal de 13 internos del CIE de Aluche que afirman ser menores de edad.El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique , ha pedido que se cierren los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) tras el intento de fuga en el centro de Aluche en el que once agentes de la Policía Nacional resultaron heridos y un interno ha sufrido lesiones leves."Este tipo de cosas se acabarían si cerramos los CIE, que, ha señalado Echenique, que ha incidido en que si se cierran los CIE este tipo de situaciones "no tendrán porqué vivirse" y no tendrá que "ponerse en peligro" la seguridad de los inmigrantes, y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, a su juicio, no deberían estar para eso.