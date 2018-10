Aznar y Casado coinciden en la necesidad de refundar el centroderecha

Publicada el 23/10/2018 a las 21:00 Actualizada el 23/10/2018 a las 21:38

"Un cheque en blanco" para Rajoy

protagonizaron esta tarde en Madrid una imagen inédita. En los últimos años, cada presentación de un libro del expresidente del Gobierno venía acompañado de la ausencia de destacados miembros del PP o del Gobierno de Mariano Rajoy. Eso ya es pasado. Este martes, el presidente de la fundación Faes presentó en Madrid El futuro es hoy (Planeta), su último libro.Casado arropó a Aznar en un momento en el que cargos del PP le exigen que de "un giro al centro" antes de las autonómicas y municipales queY que, por tanto, no ven con muy buenos ojos el regreso del expresidente si se tiene en cuenta que representa al sector más conservador del partido. Y la sintonía fue total. Ambos coincidieron en la necesidad de refundar el centroderecha y en la plena vigencia de la Constitución. Lo hizo ante un auditorio que era todo un viaje al pasado del PP. O un viaje al PP de Aznar:El expresidente del Gobierno ve en el presidente del PP unadel partido, algo que cree necesario. El mismo día que presentó su candidatura a liderar el partido conservador, Casado anunció que su principal objetivo era recuperar para el PP a aquellos votantes que se habían ido a Ciudadanos o a Vox.Casado, por su parte, insistió en que "hace falta recuperar el espacio común en el centroderecha. Hay que hacerlo en base a unos principios y valores liberal-conservadores del centroderecha en el que todos quepamos".En materia de Constitución, la sintonía fue la misma. Ambos defendieron la vigencia de la Carta Magna en su 40 aniversario. "La Constitución, al igual que en todos los países serios, tiene vocación de continuidad", dijo Casado. "Ahora es la salvaguarda de que no se rompa no ya la unidad de España, sino la igualdad de todos los españoles", añadió.bromeó., calculó.En el libro, Aznar repasa, entre otros asuntos, su relación con Mariano Rajoy y cómo ve él a Ciudadanos. El volumen fue entregado a la editorial antes de la llegada de Casado a la presidencia del PP, por lo quey que este líder es una de las personas de su máxima confianza."Es desde esta perspectiva —y no solo desde la gestión de la economía— que yo interpreto el mandato que recibe Mariano Rajoy en noviembre de 2011 con una mayoría absoluta concluyente y un socialismo enfrente que hace implosión. A mi juicio, Mariano Rajoy y Felipe González son los dos líderes que, cada uno en su momento, reciben un cheque en blanco del electorado. Un mandato no solo para superar las consecuencias de la crisis económica, sino también para recuperar el rumbo del país. Y lo podría haber hecho perfectamente, porque los españoles hubieran aceptado cualquier decisión en ese momento, de todo tipo. Si es verdad que, desde el punto de vista económico y por distintas razones,dice sobre el hombre que escogió para liderar el PP.Respecto a Ciudadanos, Aznar considera que "tiene un recorrido grande". "Y el Partido Popular, si evita el riesgo de centrifugación y recupera el dinamismo de su, añade.Desde que salió de Moncloa, Aznar publicó varios libros: Ocho años de gobierno (2004), Retratos y perfiles (2005),(2007), España puede salir de la crisis (2009), Memorias I (2012) y El compromiso del poder (2013).