La Audiencia Nacional rechaza suspender la entrada en prisión de Rato, que deberá ingresar mañana

Publicada el 24/10/2018 a las 11:10 Actualizada el 24/10/2018 a las 12:12

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado suspender la entrada en prisión del expresidente de Caja Madrid y Bankia, Rodrigo Rato , que tiene hasta mañana al final del día paray comenzar a cumplir su condena depor un delito continuado de apropiación indebida en el uso de las tarjetas black En una providencia, el tribunal presidido porestablece que "no ha lugar a la petición" formulada por Rato, que pedía dejar en suspenso el ingreso en prisión mientras prepara un recurso de amparo al Tribunal Constitucional. Para la Audiencia Nacional, es el Tribunal Constitucional el que debe decidir si deja en suspenso la ejecución de la condena de Rato mientras estudia su recurso, una vez lo haya presentado. Mientras esto no suceda,y tiene de margen para ello hasta este jueves 25 de octubre, incluido.De esta forma, el tribunal que le sentenció se pronuncia en el mismo sentido que la Fiscalía, que este martes se oponía en un informe a las pretensiones de Rato. Un total de diez condenados han solicitado la suspensión de la ejecución de la sentencia, pero hasta la fecha. No obstante, en el caso del exconsejero, que alega razones de salud para no entrar en la cárcel, el tribunal ha solicitado un informe médico.Hasta la fecha, cuatro de los 15 condenados a penas superiores a dos años de cárcel por las black han entrado ya en prisión. Se trata de el ex secretario de Estado de Hacienda, el exdirigente de CCOO, el ex consejero de Caja Madrid por el mismo sindicatoy el ex miembro de la Comisión de Control de la caja. El resto tienen de plazo hasta la jornada del 26 de octubre para presentarse en un centro penitenciario, salvo el exconsejero de parte de Izquierda Uniday el exconsejero de CCOO, que recogieron más tarde la notificación y tienen hasta el 29 de octubre; y al exvicesecretario de organización del PSOE Madrileño,, a quien el tribunal ha dado diez días a contar desde el 20 de octubre por motivos familiares.