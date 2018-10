Publicada el 28/10/2018 a las 16:53 Actualizada el 28/10/2018 a las 17:29

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado este domingo que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE,, dado que por la vía legal "jamás los conseguirán". Durante su intervención en la XXIII Interparlamentaria del PP, que se celebra este fin de semana en Sevilla, el número dos de los conservadores ha dicho que el independentismo está intentando lograr por la "puerta de atrás" lo que no puede por lo legal, y que quien tiene la llave de esa puerta no es otro que Pedro Sánchez.El dirigente del PP ha indicado que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra y no va a consentir bajo ningún concepto que se "violenten las instituciones y la ley".En su opinión, "lo grave no es que se esté produciendo un golpe de estado en Cataluña por parte de los independentistas, sino que". "Y a nosotros nos llaman radicales y extremistas, pues somos radicales y extremistas de querer a la gente de este país y no fallarles nunca", ha añadido.El número dos del PP ha advertido de que los independentistas tienen dos opciones, "coger un avión e irse como hizo Puigdemont y Cataluña se queda porque es de todos; o aceptar las normas constitucionales". "Pero mientras que, porque jamás vamos a permitir que consigan sus objetivos ", ha subrayado el secretario general del PP.Junto a ello, ha destacado que el pasado miércole s pudo verse en el Congreso de los Diputados dos modelos de España, el de Pedro Sánchez, "rehén de los independentistas, cortoplacista y cuya única prioridad es estar atornillado al sillón de Moncloa"; y el de Pablo Casado, "que mira a los ojos a los españoles y le dijo a Sánchez a la cara lo que piensa la mayoría de la ciudadanía". ", y que tiene que irse ya firmando un decreto de convocatoria de elecciones", ha zanjado García Egea.