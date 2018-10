Publicada el 31/10/2018 a las 14:18 Actualizada el 31/10/2018 a las 14:19

El abogado del comisario jubilado en prisión provisionalha emitido un comunicado en el que asegura que si su cliente sale en libertad, "detallará" por qué sus actividades "de Inteligencia" y sus métodos "heterodoxos" contaban con la aprobación y el consentimiento de sus superiores ""Cuando las inmotivadas razones que le obligan acedan ante un escenario de libertad, D. José Manuel Villarejo Pérez detallará -jamás poniendo en riesgo fuentes y métodos- por qué sus actividades de Inteligencia eran no sólo consentidas y aprobadas sino aplaudidas y premiadas por todos sus superiores operativos y políticos", dice en la nota.Según afirma, "de la misma manera, probará y concretará,, por qué causas determinadas personas en los aparatos del Estado deciden injustificadamente no sólo interrumpir sino intentar destruir una trayectoria de servicio público entregada a dar seguridad a los españoles".El comunicado critica "las ininterrumpidas y sesgadas" que se perpetran "con total impunidad" y llama la atención sobre "que esas filtraciones coincidan con hitos decisivos en los que se evalúa la concesión de la libertad" a Villarejo, a quien la Audiencia Nacional ha venido negando la excarcelación.En su opinión, los audios filtrados lo que evidencian es que el comisario jubilado "ha dedicado buena parte de su vida profesional, como agente encubierto, a d". "Esto es, a obtener, procesar, analizar y explotar información de interés judicial-policial por procedimientos heterodoxos, utilizados, por otra parte y de forma común, por los aparatos de seguridad de Estados de nuestro entorno", apunta.El letrado plantea asimismo que "es más que probable que se esté procediendo en paralelo al" que no se han filtrado y en las que "aplicando similar 'modus operandi'", Villarejo "consiguió ganarse la confianza de terroristas de ETA, o de yihadistas, o de importantes narcotraficantes y traficantes de armas que fueron detenidos gracias a diversos métodos de infiltración".Por eso, tacha de "temerario" que "al calor" de las filtraciones "se esté dejando ola seguridad de informadores, procedimientos o infraestructuras que deberían mantenerse en secreto a riesgo de causar un daño irreparable al interés nacional".Vuelve a insistir en que el material que se intervino a su cliente debió ser enviado "como solicitó Villarejo desde un principio, para salvaguardar la información sensible y aquella no relacionada con el procedimiento.Sobre las última revelaciones, que señalan una reunión que Villarejo mantuvo concuando era secretaria general del PP y su marido, la nota, sin mencionar específicamente estos audios apunta como "altamente sospechoso" que las filtraciones se refieran a "actividades privadas irrelevantes desde el punto de vista penal" y "con una clara intencionalidad de atacar a contrincantes políticos".