La justicia belga no se pronuncia sobre Valtònyc y envía el caso a Luxemburgo

Publicada el 06/11/2018 a las 10:26 Actualizada el 06/11/2018 a las 10:27

El Tribunal de Apelación de Gante (Bélgica) ha aplazado este martes su decisión sobre la extradición a España del rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, conocido artísticamente como, y ha decidido remitir una pregunta prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo (TUE)que castiga de forma más severa, con hasta tres años de prisión, la apología del terrorismo, cuando ocurrieron los hechos, en el marco de la Orden de Detención Europea, ha informado Europa Press."El tribunal no ha decidido todavía (sobre la extradición). Lo único que han decidido es que pedirán unaal tribunal europeo en Luxemburgo sobre la aplicación de la normativa de la Orden de Detención Europea", ha explicado el abogado del rapero, Simon Bekaert, a la prensa a la salida de la vista judicial celebrada este martes.El letrado belga ha explicado que en concreto "el Tribunal quiere saber qué ley penal española hay que tener en cuenta, la ley penal de 2015 o la que existía en 2012", cuando ocurrieron los hechos por los que Valtônyc fue condenado en España, recordando que lapor apología del terrorismo frente al máximo de dos años de cárcel previstos en 2012.Bekaert ha precisado que el Tribunal de Apelación de Gante sólo tomará una decisión "sobre la sustancia del asunto" una vez reciba "una respuesta" del Tribunal Europeo de Luxemburgo, algo que. "Han retrasado al caso hasta el 22 de enero. Pero creo que no es muy probable que el Tribunal en Luxemburgo haya dado una respuesta antes de esa fecha, de modo que es muy posible que el 22 de enero el caso", ha precisado.Incluso en el caso de que el Tribunal de Justicia de la UE estime "que se puede aplicar la actual ley española", la justicia belga, ha puntualizado el letrado, no ha decidido "todavía si habrá o no extradición" y ha aclarado que el Tribunal de Apelación de GanteEl letrado del rapero ha calificado de "buenas noticias" la decisión del Tribunal de Apelación de Gante porque, en su opinión, ", muy cuidadoso"."Es bueno que ahora las cosas se hayan llevado a una instancia superior europea para que a nivel europeo se pueda discutir la cuestión de la libertad de expresión y de la represión política", ha asegurado Bekaert.El mallorquín, que se encuentra en Bélgica desde junio , fue condenado por la Audiencia Nacional a tres años y medio de cárcel por, una sentencia posteriormente confirmada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.La justicia belga rechazó la entrega de Valtònyc el pasado 17 de septiembre alegando que, es decir, ninguno de los tres cargos por los que fue condenado en España están tipificados como delito tanto en España como en Bélgica, decisión que ha sido recurrida por la Fiscalía de Gante.