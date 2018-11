Iglesias justifica la suspensión de los ediles de Madrid: "Todos estamos obligados a cumplir el código ético"

Publicada el 14/11/2018 a las 11:37 Actualizada el 14/11/2018 a las 11:55

Critica la imagen que están dando en los medios

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias , ha justificado este miércoles la decisión de la dirección del partido en Madrid de suspender de militancia a Rita Maestre y a otros cinco concejales del Ayuntamiento de la capital por negarse a participar en las primarias municipales del partido morado, y ha pedido "discreción" para poder solventar la crisis abierta con la alcaldesa, Manuela Carmena , y garantizar un acuerdo para hacer una candidatura conjunta."Todos estamos obligados a cumplir el código ético", ha afirmado en la que ha sido su primera comparecencia ante los medios de comunicación desde que el lunes estallara de nuevo la crisis en Podemos Madrid, tras la decisión de los ediles del partido morado de no concurrir en las primarias, y la posterior suspensión de militancia, con vistas a la expulsión, decretada por la dirección autonómica de la formación. El líder del partido morado, evitando a la prensa en sus entradas y salidas del Congreso. Sin embargo, su comparecencia ha sido inevitable cuando ha tenido que salir a la Plaza de las Cortes junto a todos los diputados y trabajadores de la Cámara Baja durante el simulacro de seguridad que se ha realizado en la mañana de este miércoles.Así, lo primero que ha hecho Iglesias ha sido comentar que "quizás" no era el momento de ofrecer declaraciones, por respeto a la Policía y al simulacro que se estaba produciendo. A continuación, ha confirmado que su partidoen las municipales de 2019, pero ha avisado de que para ello, es imprescindible ser "discretos"."Nosotros vamos a seguir trabajando para que Carmena sea alcaldesa en una candidatura con Podemos, con Izquierda Unida y con los independientes que ella decida. Para conseguir eso hay que hacerlo con discreción, y la gente estáde comunicación. Por eso yo no voy a hacer declaraciones sobre este asunto, sino a trabajar para que logremos esa candidatura", ha explicado.En esta línea, ha enfatizado que "la gente que ha apoyado a Carmena y a Podemos está harta de ver una imagen" como la que, a su parecer, están dando en los medios. "Y por eso yo voy a ser discreto y a trabajar para conseguir lo que todos deseamos, que es una candidatura de unidad popular para que volvamos a ganar las elecciones", ha apostillado. "Eso implica", ha insistido, para añadir, eso sí, que "evidentemente" todos los miembros de Podemos están "obligados a cumplir el código ético". "Nada más y os pediría que respetemos el simulacro", ha zanjado.