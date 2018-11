Publicada el 14/11/2018 a las 21:00 Actualizada el 14/11/2018 a las 21:09

La asamblea de la Asociación Francisco de Vitoria (AJFV) , de carácter moderado y segunda del país por número de afiliados (864), aprobó este martes impugnar el nombramiento de Manuel Marchena como presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo. La asociación, que elevará recurso a la Sala de lo Contencioso del Supremo y se declara, argumenta que la designación de Marchena ya se ha producido de facto tras el acuerdo alcanzado por el Gobierno y el PP y que, por tanto, vulnera lo estipulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).El artículo 586 de la LOPJ atribuye la elección del presidente del CGPJ a los 20 vocales del órgano de gobierno de los jueces. Esos 20 nuevos vocales del Consejo, cuyo, ni siquiera han sido todavía formalmente elegidos por el Congreso y el Senado.La AJFV ya recurrió en 2014 el nombramiento de Carlos Lesmes, presidente saliente del CGPJ y del Supremo. Y lo hizo por motivos casi idénticos a los que ahora esgrime para impugnar la futura designación de Marchena, adscrito como Lesmes al sector conservador de la judicatura: que "incluso antes de conocerse los nombres de los vocales [del CGPJ] se sabía quién iba a desempeñar el cargo de presidente". Así se lee en la sentencia por la que la Sala de lo Contencioso del Supremo tumbó el recurso. Lo hizo con una sentencia donde el tribunal adujo que la "voluntad libre" de los vocales que votaron a favor de Lesmes "no puede ponerse en duda a causa de la teórica existencia de tratos o convenios políticos previos".Pero lo que la Francisco de Vitoria aduce es que, en noviembre de 2013, el nombre de Lesmes se filtró a la prensa como el del candidato favorito en las quinielas mientras que ahora Marchena ostenta ya el rango de seguro ganador. "En esta ocasión –razona el portavoz de la AJFV, Raimundo Prado–, porque se ha anunciado oficialmente por los propios partidos cuando todavía ni siquiera estaban nombrados los vocales que deben decidir ese nombramiento". En opinión de Prado,Prado enfatizó que la iniciativa adoptada por su asociación no cuestiona la figura de Marchena, "cuya capacidad para el cargo nadie discute", sino "las formas con las que los partidos políticos se saltan los procedimientos que establece la LOPJ".Prado animó a las otras asociaciones de jueces a adherirse al recursoIgnacio González Vega,presidente de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), de signo progresista y varios de cuyos miembros figuran en la lista de vocales pactada por el Gobierno y el PP, confirmó aque no habrá adhesión y recalcó que "el Supremo ya desestimó un recurso como el anunciado ahora". Consultada por este periódico, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria en la carrera, descartó igualmente sumarse al recurso. Pese a la "contundencia" de las informaciones –respondió el portavoz de la APM, Celso Padrón–, Marchena continúa siendo a día de hoy solo un candidato. Este diario no logró contactar con la cuarta y más minoritaria asociación del sector, Foro Judicial Independiente.Criticado pese a lo anterior por las distintas asociaciones de jueces, el pacto que elevará al presidente de la Sala de lo Penal a la cúpula del poder judicial no solo ha sido confirmado por distintos dirigentes políticos sino que algunos han hablado ya públicamente del todavía presidente de la Sala de lo Penal del Supremo como virtual jefe del CGPJ y del Supremo. Un ejemplo: el lunes, la portavoz del comité electoral del PSOE, Esther Peña , se pronunció con nitidez sobre la futura designación del magistrado en aplicación de un acuerdo que coloca al conservador Marchena al frente del CGPJ pero le otorga la mayoría (11 vocales sobre 20) al bloque progresista .En su respuesta a la pregunta de un periodista respecto al acuerdo alcanzado con el PP para la renovación del Poder Judicial, la dirigente socialista respondió así:y presidente del Tribunal Supremo y a lo largo del día de hoy conoceremos los restantes nombres de este órgano" [puedes escuchar a Peña pinchando aquí y yendo al minuto 4:39 del vídeo].El aún presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes, fue aupado a su cargo en diciembre de 2013 previo pacto de socialistas y populares, Lesmes fue formalmente elegido para el cargo en la sesión que el 9 de diciembre de 2013 celebraron los nuevos 20 vocales del CGPJ.También entonces, la prensa había anunciado con tres semanas de antelación que el ahora presidente saliente del CGPJ se perfilaba como primera autoridad judicial del país. Pero, a diferencia de lo sucedido ahora, ni el PP, entonces en el Gobierno, ni el PSOE accedieron a confirmar que el nombramiento ya estaba escrito."Los partidos –publicó el 20 de noviembre de 2013 el diario La Vanguardia– no han querido revelar quién ocupará la presidencia, posiblemente para guardar un tanto las formas y que sean los vocales quienes voten y lo anuncien. La impresión más extendida es que el presidente será el magistrado del Supremosin descartar absolutamente la candidatura del presidente de la Sala Penal, Juan Saavedra". En la misma dirección, el diario El País informaba así del acuerdo: "Populares y socialistas niegan haber acordado ya el nombre que los vocales votarán en el primer pleno. En las quinielas, según fuentes de la negociación, el mejor colocado es Carlos Lesmes".