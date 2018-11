Pablo Iglesias niega que peligre la integración de Podemos en la candidatura de Carmena y avisa: "Nadie sobra"

Publicada el 15/11/2018 a las 10:00 Actualizada el 15/11/2018 a las 10:14

"Nos ha hecho mucho daño la imagen de enfrentamiento"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias , ha asegurado este jueves que no peligra la presencia de Podemos en la candidatura que liderará la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena , para las municipales de 2019, porquede cada uno y a sus "procedimientos"."Creo que tenemos que hacer compatible todo eso. Nadie sobra en ese puzle tan complejo que a mi entender es imprescindible para que volvamos a ganar y gobernar", ha defendido en una entrevista en Radiocable , recogida por Europa Press.Eso sí, Iglesias ha lamentado laque, a su juicio, han dado por la crisis interna que se generado por la elaboración de las listas municipales en Madrid. "Intentar lavar los trapos sucios fuera de casa, en los medios de comunicación, nos hace muchísimo daño, y hace daño al cambio político", ha avisado."Nos ha hecho muchísimo daño cuando nos dedicamos a dar una imagen de enfrentamiento que no nos ayuda. En ese sentido,. Nuestra fuerza política tiene que buscar madurez, arreglar los problemas dentro, y después poner nuestro capital político al servicio del cambio. Ahora me toca hablar poco de esto y hacer mucho", ha enfatizado.Así, ha insistido en que para conseguir construir una candidatura "en la que esté Carmena, Podemos e IU" es imprescindible trabajar "discretamente". Eso sí, también ha destacado la necesidad de mantener las que, a su juicio, son "las claves para ganar", y que consisten en ", y respetar las diferencias y los procedimientos y estilos de cada uno".