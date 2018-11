El mensaje de Cosidó por Whatsapp a los senadores del PP: "Controlaremos la Sala Segunda desde detrás"

Publicada el 19/11/2018 a las 09:41 Actualizada el 19/11/2018 a las 10:03

El portavoz del PP en el Senado,, envió, cinco días después de que se hiciera público el acuerdo entre el PP y el PSOE para la renovación del Poder Judicial, un mensaje en el grupo de Whatsapp de los senadores conservadores en el que asegura que su partido controlará "la Sala Segunda desde detrás". Esta sala del Tribunal Supremo es la única competente para enjuiciar a diputados, senadores y miembros del Gobierno.En el mensaje, publicado este lunes por El Español , el portavoz trata de calmar a sus compañeros en la Cámara alta abundando en las supuestas ventajas que tiene para el PP ese pacto. Así explica que "el pacto previo" con el PSOE da al PP diez vocales, mientras que el PSOE obtiene once: diez más la presidencia. "Con otras palabras", continúa el portavoz del PP, "obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos[por Manuel Marchena], un gran jurista con una capacidad de liderazgo y auctoritas para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0. Y además controlando la sala segunda desde detrás y presidiendo la sala 61".Cosidó alaba la elección de Manuel Marchena sin mencionar que sale de la presidencia del tribunal que debea los presos del procés, tarea que pasa a manos del magistrado progresista Andrés Martínez Arrieta. Esta deriva progresista del tribunal, más la presencia entre los nuevos vocales del CGPJ de, a quien se atribuyen los párrafos más contundentes de la sentencia del caso Gürtel , levantaron ampollas entre los dirigentes del PP."Lo único que puede sonar mal son los nombramientos de algunos vocales del PSOE, pero el pacto previo suponía no poner vetos a nombres, para no eternizar la renovación. (...) En cualquier caso, sacar a De Prada de la Audiencia Nacional es bueno. Mejor de vocal que poniendo sentencias contra el PP", prosigue Cosidó en sus mensajes.Cosidó dice por último que lo que ha leído estos días en los medios "es de una ignorancia que raya el delito". Para el portavoz, las cosas son muy distintas: "Ha sidoque he vivido desde la primera línea. Nos jugábamos las renovaciones futuras de 2/3 del TS y centenares de nombramientos en el Poder Judicial, vitales para el PP y para el futuro de España".