Maroto: "Lo mejor que le puede pasar a un latinoamericano en España es que su hija se case con un español"

Publicada el 03/12/2018 a las 12:36 Actualizada el 03/12/2018 a las 13:05

El vicesecretario de Organización,, ha señalado este lunes al colectivo de migrantes latinoamericanos en España como unen España. Así ha puesto como muestra de ello que hay matrimonios entre latinoamericanos y españoles.Preguntado por la influencia de Vox en la negociación de un Gobierno de Andalucía, y después de que tanto PSOE como Podemos hayan llamado a generar un, Maroto ha querido poner en valor que el "eje central" del Ejecutivo andaluz. En este sentido, ha dicho que, bajo ese eje del PP, "no cabe" que alguien pueda ser excluido por su color de piel. Sin embargo, ha señalado que sí "tiene un problema", bajo el prisma de Génova,o a poner en grave riesgo la convivencia, o no acepta las leyes y la cultura occidental".Llegado este punto, Maroto ha querido poner en valor que frente a esta problemática existen colectivos de migrantes que destacan por su integración en la sociedad española, y ha puesto como ejemplo a la comunidad hispanoamericana. "Está el colectivo de hispanoamericanos de personas que vienen a España con el objetivo de hacerlo de forma legal, ordenada y respetando la cultura y nuestras leyes occidentales, el ejemplo más evidente es que muchas personas hispanomericanas lo mejor que le puede pasar a su vida en España", ha señalado. "Ojalá dijera eso todo el mundo que viene a nuestro país, lo estamos diciendo, y es una idea que compartirá mucha gente", ha explicado, apuntando que no hay "nada más insolidario" que los abusos de las ayudas sociales.