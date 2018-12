Puigdemont apela a la "unidad" del independentismo en la presentación del Consell per la República en Bruselas

Publicada el 08/12/2018 a las 13:29 Actualizada el 08/12/2018 a las 13:50

Torra y Puigdemont durante la presentación del Consell per la República en Bruselas.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha hecho este sábadoen el acto de presentación del Consell per la República en Bruselas, un órgano que presidirá de manera temporal hasta que se convoquen elecciones en un plazo máximo de un año."Hay un clamor de unidad que recorre Cataluña y lo deberíamos escuchar. Si no lo hacemos, difícilmente desde la política tendremos la autoridad moral para hacer lo que hay que hacer. Y si eso llega a pasar,, que es muchísimo", ha expresado en el discurso que ha cerrado el evento y que recoge Europa Press.Puigdemont ha defendido que. "Un espacio diverso, lo más diverso que se pueda y lo más plural que se pueda", ha enfatizado.El expresidente de la Generalitat ha apelado a la unidad de las fuerzas independentistas durante la presentación del Consell per la República en el Teatro Real Flamenco de Bruselas en un acto al que han asistido unas quinientas personas. Antes han intervenido el presidente de la Generalitat. También han actuado el rapero Valtonyc y el cantautor Lluís Llach.